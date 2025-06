“Nunca fui perseguido como ahora”: Jorge González, periodista vinculado a proceso por gobierno de Layda Sansores

La detención del periodista se realizó el pasado 9 de abril luego de que acudiera a defender a un chofer que fue capturado en un retén. Foto: Redes sociales

Jorge González Valdez, el periodista campechano que fue vinculado a proceso hace unos días acusado de incitar al odio y a la violencia por el gobierno de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, dijo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y advirtió que hay un síntoma un poco oscuro del futuro que depara a los periodistas y comunicadores, si no se atiende lo que está ocurriendo en el país.

En una entrevista con el medio El Universal, González Valdez aseguró que en 57 años que lleva de carrera, nunca se había sentido tan perseguido como ahora.

“Yo representé a varios periódicos del Distrito Federal, escribo en varias revistas, escribí inclusive algunas notas para agencias internacionales, fui el primero que estuvo en el hundimiento de la panga, cubrí temas de deforestación, estuve en la guerra civil de Guatemala cuando los kaibiles se enfrentaron a refugiados que huían de Guatemala y nunca, nunca fui perseguido como ahora, no había visto casos tan graves como el hecho de que utilicen los órganos del gobierno de esta manera para intentar acallar voces periodísticas”, señaló el periodista.

El periodista inició en el oficio cuando contaba apenas con 14 años de edad, incluso, contó, ni siquiera había terminado la secundaria cuando incursionó en el periodismo.

Señaló en la entrevista que quien lo llevó a iniciar su carrera fue precisamente el padre de Layda Sansores, Carlos Sansores Pérez, quien fue gobernador del estado.

La gobernadora acudió este martes a la conferencia mañanera de AMLO. Foto: X/@LaydaSansores

“Yo hice un escrito sobre cómo mejorar nuestra escuela, lo ve el subsecretario de Gobierno, Pedro Campo Calderón y dice: ‘¿Quién escribió esto?’, y luego me señala: ‘Óyeme, mañana te espera el gobernador en su oficina. Así fue como conocí al licenciado Sansores, quien me preguntó: ‘Oye, ¿no te gustaría ser periodista?’”, apuntó.

Dijo que Sansores Pérez decía que le daba vergüenza que Campeche pidiera las publicaciones de Yucatán, por lo que creó el diario local Tribuna. Aseguró que ahora, la hija del hombre que lo llevó a iniciarse en el periodismo, falta a su padre, quien, aseguró, defendió la libertad de expresión. “El licenciado Sansores es quien me lleva a la Voz de Campeche y después a lo que es Tribuna, donde trabajé más de 40 años y fui 30 años su director”.

Dice que a él se le atribuye ser responsable porque él autoriza por ser director del medio, sin embargo, asegura, desde hace años ya no es director y en la actualidad está jubilado.

“Yo siento que de fondo no sólo es en sí el periódico, sino el programa que tengo, Expediente, donde hago comentarios y comparativos, no le gusta que le señale errores como el clima de inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento, el hundimiento de la isla del Carmen, que no le ha pagado a sus proveedores de la isla, que han cerrado tiendas, restaurantes y hoteles”, detalló.

¿Por qué detuvieron a Jorge González Valdez?

El pasado 9 de abril, González Valdez fue detenido por policías estatales, fue sometido con violencia y arrestado por más de 36 horas, y aunque ahora enfrenta el proceso en su casa, confiesa sentirse inseguro. Señala que lo seguían desde hace tiempo patrullas a su casa o a donde vaya, por lo que ha reducido sus salidas y prácticamente está en una reclusión domiciliaria por miedo a una agresión.

El periodista fue sentenciado a pagar una indemnización de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de Layda Sansores. Ante esto, González Valdez dijo que lo único que tiene es su casa, en la que vive junto a su esposa. Su abogado le informó que pidieron que le quitaran los vehículos que tuviera, sin embargo, dijo, tiene años que no cuenta con un automóvil, pues se traslada en una bicicleta. “Bueno, pues hasta la bicicleta me quieren quitar”.

Por orden judicial tiene prohibido ejercer la actividad periodística, sin embargo, asegura que buscará reportear hasta el final de sus días. “Moriré siendo periodista, eso nadie me lo quita”, señala.