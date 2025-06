Reportan que ‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’ se declararía culpable en EEUU; enfrentaría justicia sin colaborar con autoridades

La artista judicial Mona Edwards estuvo presente en la audiencia de 'El Guacho'. Su retrato lo muestra con barba y encadenado. (IG @monashaferedwards)

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder de esta organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se declarará culpable del delito de conspiración para lavado de dinero este viernes 20 de junio ante una corte federal en Washington, D.C.

Según fuentes judiciales citadas por Multimedios, Gutiérrez Ochoa comparecerá a las 9:30 horas ante la jueza Beryl A. Howell, luego de haber firmado un acuerdo con la fiscalía aproximadamente un mes antes.

Como parte del acuerdo, el gobierno estadounidense desestimará el cargo más grave en su contra: conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, delitos por los que enfrentaba una posible pena de cadena perpetua.

No obstante, la aceptación de culpabilidad no implica cooperación con las autoridades, por lo que Gutiérrez no proporcionará información sobre la estructura interna del CJNG. La sentencia se determinará conforme a las guías de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, con una pena máxima posible de 30 años de prisión por el delito de lavado de dinero.

Un operador clave del CJNG

Gutiérrez Ochoa, de 37 años, está identificado por las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas como un miembro clave en la estructura del CJNG desde al menos 2014.

Se le atribuye la coordinación del tráfico de unas 40 mil kilogramos de metanfetamina y 2 mil kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Asimismo, está acusado de emplear la violencia como mecanismo de protección de las operaciones del cártel.

Entre los hechos más relevantes en su historial criminal figura el secuestro de dos marinos mexicanos en Zapopan, Jalisco, en noviembre de 2021.

Según la Secretaría de Marina, los marinos fueron privados de la libertad como represalia por la reaprehensión de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho y madre de Laisha Oseguera González, pareja sentimental de Gutiérrez Ochoa. Los elementos fueron liberados cinco días después, ilesos, en una carretera.

Por este secuestro, existe también una orden de aprehensión en su contra en México por los delitos de crimen organizado y secuestro, lo cual abre la posibilidad de que, tras cumplir su sentencia en Estados Unidos, sea deportado a México para enfrentar los cargos correspondientes.

Vida de lujo en California bajo identidad falsa

Gutiérrez fue detenido el 19 de noviembre de 2024 por agentes de la DEA en Riverside, California, donde llevaba una vida de lujos bajo el alias de Luis Miguel Martínez, nombre con el que obtenía documentos y servicios públicos mediante un número de Seguro Social ajeno.

Fue descubierto gracias a una alerta roja de Interpol, emitida por el gobierno mexicano, que permitió su identificación mediante tecnología de reconocimiento facial.

Vivía en una residencia de 1.2 millones de dólares, adquirida en efectivo a través de la empresa tequilera Pasión Azul, presuntamente utilizada por el CJNG como fachada de lavado de dinero. El gobierno estadounidense confiscará la propiedad, más de 2.2 millones de dólares en efectivo, vehículos de alta gama como un BMW M4 y una GMC Yukon Denali, así como joyas y relojes de lujo.

Durante la captura también se encontró una pistola fantasma, arma sin número de serie, considerada de alto riesgo.

Fingió su muerte con ayuda del cártel

Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es que Gutiérrez Ochoa fingió su propia muerte para escapar de la persecución judicial y vivir junto a su pareja en Estados Unidos.

Según informes de la DEA y declaraciones juradas presentadas ante el tribunal, El Mencho habría difundido la versión de que asesinó a su yerno por haber mentido, permitiendo así que se escondiera con una nueva identidad.

Una fuente confidencial de la DEA infiltrada en el CJNG aseguró que El Guacho desapareció por un tiempo, generando rumores de que había sido eliminado por el propio líder del cártel. En realidad, el operador criminal ya se encontraba en California, protegido por redes de lavado y posiblemente por su suegro.

Contexto judicial y operativo

El caso contra Gutiérrez Ochoa forma parte de una operación coordinada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (OCDETF), bajo la dirección de la División Penal del Departamento de Justicia. Está siendo procesado por los fiscales Lernik Begian y Doug Meisel, especializados en delitos relacionados con narcóticos.

La vicefiscal general de EEUU, Lisa Monaco, declaró que este arresto representa “un golpe importante al CJNG”, calificándolo como uno de los cárteles más violentos y prolíficos del mundo.

Por su parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram, subrayó que la detención de Gutiérrez Ochoa fortalece la lucha contra las organizaciones que alimentan la crisis de drogas en Estados Unidos, especialmente por el tráfico de metanfetamina y fentanilo.

Mientras tanto, Nemesio Oseguera Cervantes continúa prófugo, y el Departamento de Estado estadounidense ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue sentenciado recientemente en Estados Unidos por conspiración para distribuir drogas y uso de armas de fuego, como parte de la misma ofensiva judicial contra el CJNG.

Lo que sigue para El Guacho

Aunque El Guacho ha aceptado su culpabilidad en Estados Unidos, su futuro legal no se limita a esa jurisdicción. Las autoridades mexicanas mantienen vigentes acusaciones por delitos graves, por lo que, una vez concluya su condena en territorio estadounidense, podría enfrentar un proceso de extradición hacia México.