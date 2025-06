Alcalde de Tolimán, Alejo Sánchez, asegura que su reloj no es un Rolex y que fue “un regalo de los niños de primaria”

El presidente municipal de Tolimán compartió en su cuenta de Facebook una foto con el reloj de alta gama. (ARCHIVO/Facebook Alejo Sánchez de Santiago)

La tarde del 17 de junio el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, fue cuestionado por periodistas sobre un presunto reloj Rolex que el político habría adquirido.

Alejo Sánchez, presidente del municipio ubicado en Querétaro, primero fue cuestionado por su sueldo, el cual aseguró que de acuerdo con el tabulado es de cien mil pesos antes de impuestos.

Posteriormente, en el video compartido por el medio local Círculo Noticias Querétaro, un hombre le menciona su actividad en las redes sociales y le pregunta si está “presumiendo” un Rolex que le regalaron.

Tolimán es un municipio en el estado de Querétaro. (Facebook Alejo Sánchez de Santiago)

Alejo Sánchez, abanderado del Partido Verde Ecologista de México, respondió a la pregunta diciendo: “Fue un regalo de niños de primaria, como estamos nosotros apoyando mucho a traslados, a eventos y demás. Pero no, la verdad ni siquiera sé la marca del reloj, fue un presente que me hicieron llegar los niños, que la verdad ni tuve tiempo de ir por atender el tema de lo que han dejado de desastre las luvias.”

A la respuesta del presidente municipal un hombre interrogó si se trataba de niños “a los que les daban buen domingo sus papás”. El que hizo las preguntas iniciales le dijo que “el reloj, hasta donde tengo entendido, tiene un valor cercano a los 400 mil pesos, es un Rolex”.

Alejo Sánchez sonrió y negó de nueva cuenta que el reloj de su propiedad fuera un Rolex y continuó diciendo: “La verdad, le digo, no sé decir la marca pero es de, o sea son niños de secundaria que me regalaron, me hicieron llegar el presente porque digo estamos ahí apoyando a niños, apoyando en la educación sobre todo por eso y como van a diferentes municipios y todos los días estamos apoyando con traslados, por eso”.

Alejo Sánchez de Santiago fue elegido como presidente municipal de Tolimán para el período 2024-2027 y es miembro del Partido Verde. Crédito: Facebook Alejo Sánchez de Santiago

El día anterior, 16 de junio, el presidente municipal Alejo Sánchez publicó en su perfil de Facebook una imagen sosteniendo un reloj en su caja entre las manos con una correa metálica de colores plata y oro.

La imagen fue acompañada con un mensaje que decía:

“(…) un bonito presente, no hay palabras para agradecer pues las cosas que hago son siempre de corazón a tod@s muchas gracias. Estoy y estaré siempre a la orden en lo que pueda apoyar por ustedes y sus resultados demuestran que vale la pena. No imagine ni espere tan bonito detalle, agradezco la atención y el cariño, niñas y niños infinitas gracias. Subí la foto para que corroboren que si me fue entregado. Buenas noches."

Sin embargo, hasta la redacción de esta nota, aún no se ha demostrado que dicho reloj sea de la lujosa marca Rolex, tampoco se ha establecido cuál es la empresa que lo fabricó ni el modelo, así mismo, no hay indicios que demuestren que tiene el valor monetario que se ha mencionado.