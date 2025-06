Papá se queja por hacer zumba con su hijo en festival escolar: “Hubiera preferido una foto adornada con sopa”

La queja sincera de un papá durante un festival escolar con zumba por el Día del Padre generó una ola de comentarios entre quienes defendieron la convivencia familiar y quienes se sintieron identificados. (TikTok / @farrukinnavamtv)

Un padre de familia se volvió viral en TikTok luego de que compartiera, con un toque de humor e incomodidad, su experiencia en el festival escolar del Día del Padre en la primaria de su hijo. El regalo que la escuela organizó para los papás fue una rutina de zumba junto a sus hijos, lo que provocó risas tanto entre los asistentes como entre los internautas.

En el video, se observa a varios padres participando de la dinámica, todos bailando la popular canción “El Baile del Beeper”, junto a sus hijas e hijos, mientras siguen los pasos marcados por las maestras. Sin embargo, uno de ellos destacó por su expresión corporal y comentario espontáneo que sacó carcajadas:

“Yo no sé quién ver&% les dijo que me gusta hacer ejercicio, hubiera preferido una foto adornada en sopa de codito. Esto no me late”, expresó el papá con evidente fastidio pero sin perder el sentido del humor.

La situación se tornó aún más cómica cuando su hijo, en tono de broma, soltó: “Uy papá te ves más flaco”, lo que aumentó la interacción del público en TikTok. El clip rápidamente acumuló miles de reacciones, compartidas y comentarios, convirtiéndose en tendencia por reflejar el sentir de muchos padres en eventos escolares.

Las opiniones en los comentarios estuvieron divididas. Algunos señalaron que los festivales deberían ser más cómodos para los papás: “No entiendo por qué siempre a los papás les ponen a hacer esas actividades”, escribió un usuario.

El hombre expresó su incomodidad tras participar en una rutina de zumba en el colegio de su hijo, pero terminó regalando uno de los momentos más divertidos del Día del Padre en redes sociales. (TikTok / @farrukinnavamtv)

Mientras que otros defendieron la dinámica como una oportunidad de convivir con los hijos:

“Pues casi no están con los morros. Si les hacen actividades así es para que convivan. Las mamás se la pasan en chinga todos los días”, opinó una usuaria.

También hubo quienes compararon este tipo de eventos con los del Día de las Madres:

“Ay y yo que preferiría esas actividades. Son divertidas y convives con los hijos, no como los festivales del 10 de mayo donde siempre andamos corriendo y gastando en vestuarios”.

El video no solo evidenció la creatividad de algunas escuelas para celebrar a los papás, sino también puso en el centro del debate la forma en la que estos festivales deben realizarse para ser disfrutados tanto por niños como adultos.

La queja sincera de un papá durante un festival escolar con zumba por el Día del Padre generó una ola de comentarios entre quienes defendieron la convivencia familiar y quienes se sintieron identificados. Crédito: TikTok / @farrukinnavamtv

Más allá de la queja inicial, el papá protagonista terminó generando sonrisas en miles de personas, mostrando que, incluso con incomodidad, compartir tiempo con los hijos puede dejar memorias inolvidables… y virales.