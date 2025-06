Monreal pide a militantes de Morena “no generar polarización con EEUU” tras cancelación de visa de funcionaria en Jalisco

Ricardo Monreal hizo un llamado a militantes y simpatizantes de su partido (REUTERS/Luis Cortes)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llamó a la militancia del partido del que forma parte a no “generar polarización con Estados Unidos”. Sus palabras tuvieron lugar luego de que Christopher Landau, subsecretario de departamento de Estado en EEUU, canceló la visa de una consejera en Jalisco que se pronunció contra las redadas del ICE.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro fue cuestionado sobre la postura que algunos militantes de Morena como Melissa Cornejo, consejera del partido en Jalisco, y el senador Gerardo Fernández Noroña, han adoptado ante las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos. Al respecto, hizo un llamado a toda la militancia.

“Es un momento para pedirle a todos los militantes y simpatizantes de Morena que permitamos que la conducción de la política exterior la lleve a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum. Que no generemos confrontación ni mayor polarización con ninguna autoridad en Estados Unidos. Esperemos a que el diálogo pueda fructificar y busquemos caminos de entendimiento racional”, mencionó ante los medios de comunicación.

Landau pidió cancelar la visa de Melissa Cornejo (X/Christopher Landau)

Horas antes de las declaraciones de Monreal, el subsecretario de departamento de Estado en EEUU pidió la revisión y cancelación de la visa de Melissa Cornejo, aunque no existe dicho documento. Y es que la consejera de Morena en Jalisco difundió una imagen de las protestas en Los Ángeles con la descripción: “‘Van a quitar visas a quienes compart...’ Viva la raza y métanse mi visa por el c*lo”. Al respecto, el funcionario estadounidense respondió la publicación con:

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”.

Al respecto, Ricardo Monreal Ávila pidió evitar insultos, posiciones que confronten o actitudes que “no busquen un camino de conciliación entre las dos naciones”. De igual forma, continuó diciendo que “esperemos que la presidenta de México sea quien lleve a cabo esta negociación con el gobierno de los Estados Unidos”.

Las protestas se han intensificado en varios puntos de los Estados Unidos (REUTERS/David Ryder)

Redadas de ICE en EEUU desatan manifestaciones contra políticas antiinmigrantes

Desde el viernes 6 de junio de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emprendió redadas contra personas migrantes en el estado de California, región donde habita la mayor parte de la población mexicana.

Las acciones desataron protestas, tanto pacíficas como otras que han desembocado en enfrentamientos, por la postura antinmigrante de la administración federal. Y es que con las detenciones también se han separado familias, algo que se ha visto desde el primer mandato de Donald Trump.