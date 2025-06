Pati Chapoy cobra insulto a Carlos Cuevas; anuncia que perdió costoso juicio que podría ser sentenciado a pagar

Pati Chapoy y Carlos Cuevas han tenido una tensa relación desde que el cantante fue demandando por su hermana Aida. (Fotos: @chapoypati, Instagram / YouTube)

Pati Chapoy asestó un golpe al cantante Carlos Cuevas, a una semana de que este declarara que la conductora de Ventaneando debería jubilarse de la televisión. Durante la transmisión del lunes, la periodista tuvo la primicia de informar que la intérprete Aida Cuevas ganó un proceso legal por daño moral que había iniciado su hermano.

El fallo se mantuvo en secreto

En entrevista vía remota, Aida Cuevas subrayó que esta es la tercera demanda que le gana a su hermano, por lo que espera que el reciente fallo marque un punto final en su disputa, tras más de una década de distanciamiento. Chapoy también conversó con el abogado de la cantante, el licenciado Enrique González Casanova, quien destacó que la resolución fue emitida a mediados de 2024, pero su presencia en el foro obedecía a las constantes declaraciones públicas que Carlos Cuevas ha hecho sobre el caso.

El abogado Enrique González Casanova destacó que la resolución fue emitida a mediados de 2024. (Foto: Ventaneando, YouTube)

“Aida es muy prudente, es una muy buena persona; con independencia de esto, ella le guarda, todavía, mucho respeto y cariño a su hermano. Es muy religiosa, cuida mucho el tema de la familia. Si no fuera porque él ha estado saliendo a decir a los medios falsedades absolutas, no estaríamos dando esta entrevista”, indicó.

Carlos Cuevas exigía 25 MDP

El abogado mencionó que Carlos Cuevas exigía a su hermana una compensación económica de 25 millones de pesos. “Hizo una supuesta cuantía: dos millones de pesos por daño material, dos millones por daño inmaterial, seis millones por su proyecto de vida, cuatro millones por daño al honor, cinco millones por daños estéticos y profesionales, tres millones por daño a sus sentimientos y dos millones y medio por afectaciones a su parte afectiva por daño moral”.

Tras la resolución, Aida Cuevas instruyó a su defensa legal abrir un proceso alterno para que su hermano sea condenado a pagar gastos y costas, sentencia que lo obligaría a cubrir parcial o totalmente el costo del juicio.

La tensiones entre Carlos Cuevas surgieron en medio de un proceso legal entre el cantante y su hermana Aida. (Fotos: @chapoypati, @carloscuevas, Instagram)

La postura de Carlos Cuevas

Hasta el momento, Carlos Cuevas no ha hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones de su hermana y su abogado. Aunque el cantante de boleros se mantiene activo en redes sociales, sus publicaciones se han centrado en anunciar sus próximas presentaciones en el interior de la República.

Sin embargo, los antecedentes indican que el cantante no será hermético ante el tema. En el pasado ha sido frontal ante los cuestionamientos de la prensa sobre sus problemas con su hermana.

Asimismo, ha mantenido un cruce permanente de declaraciones con Pati Chapoy y otros presentadores de Ventaneando. La semana pasada, aprovechó la ola de críticas que recibió la periodista por minimizar la popularidad de la rapera Cazzu en México, para pronunciarse a favor de que salga de la televisión por representar un estilo que, según él, dejó de ser relevante.

Meses antes, había acusado a Chapoy y al fallecido presentador Daniel Bisogno de afectar su imagen: “No me cae bien. No tengo a qué regresar y menos con esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”.