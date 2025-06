Así nació la enemistad entre Carlos Cuevas y Pati Chapoy, conductora de ‘Ventaneando’

La tensiones entre Carlos Cuevas surgieron en medio de un proceso legal entre el cantante y su hermana Aida. (Fotos: @chapoypati, @carloscuevas, Instagram)

La controversia entre Carlos Cuevas y Pati Chapoy volvió a encenderse, luego de que la periodista de espectáculos criticara a la cantante argentina Cazzu. Aunque el comentario de Chapoy generó una ola de reacciones por parte del público, también reavivó un conflicto añejo con el intérprete de boleros, quien no dudó en lanzar una dura opinión sobre la conductora de Ventaneando.

Durante la emisión del 28 de mayo del programa de espectáculos, Pati Chapoy expresó dudas sobre la capacidad de Cazzu para llenar el Auditorio Nacional, después de que la cantante anunciara su concierto en ese recinto. “No creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual y estoy equivocada. Que empiece a palenquear, hay que empezar a trabajar”, declaró.

Las redes no tardaron en responder. El público de Cazzu defendió a la artista con vehemencia, y el resultado fue inmediato: los boletos de la primera fecha se agotaron en preventa, y una segunda función se abrió ante la demanda. Las críticas hacia Chapoy llegaron a tal grado que la conductora decidió restringir los comentarios en su cuenta de X (antes Twitter), y posteriormente la cerró.

(Captura de pantalla)

Carlos Cuevas y su tensa relación con Pati Chapoy

Este escenario avivó una vieja rencilla: la de Carlos Cuevas con Chapoy. En un reciente encuentro con medios de comunicación, previo al homenaje a Marco Antonio Muñiz, el cantante fue cuestionado sobre la presencia de Pati Chapoy en el mismo evento. “No la topaba”, respondió con ironía, antes de recordar el conflicto que los distanció.

Cuevas aseguró que, aunque saludaría con cortesía, no olvida los daños que, según él, Chapoy le causó: “Lo cortés no quita lo valiente; yo voy a decir buenos días, buenas noches a quien esté, como siempre”. Y agregó: “Claro que me hizo daño, no nada más a mí; a mi familia, a mis hijos, a mi esposa”.

El intérprete también aprovechó para referirse al reciente escándalo entre Chapoy y Cazzu, lanzando una frase que no pasó desapercibida: “Yo creo que cuando ya tienes más de 70 años ya debes de retirarte, si tienes 80, más todavía”, soltó entre risas, aludiendo a la edad de la periodista, quien tiene 75 años.

Este enfrentamiento no es nuevo. Hace unos meses, tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, Cuevas recordó que el conductor, por órdenes de Chapoy, lo atacó públicamente. “A mí sí me hizo mucho daño Bisogno, me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy. Lo mandaba a decir cosas de mis padres, mi esposa y mis hijos, que estaban fuera de lugar”, declaró ante medios, según un video difundido por la periodista Berenice Ortiz.

Carlos Cuevas cerró con una declaración contundente: “No me cae bien. No tengo a qué regresar y menos con esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”.

La enemistad entre ambos parece lejos de resolverse, y cada nueva polémica solo refuerza el distanciamiento entre el cantante y la conductora más influyente del espectáculo en México.

Carlos Cuevas y Pati Chapoy asistieron al homenaje de Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional. Credito: cuartoscuro