Carlos Villagrán ‘Quico’ reacciona a ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ y aclara si procederá legalmente

Carlos Villagrán, conocido por su papel como Quico, expresó dudas sobre la veracidad de la docuserie Chespirito: Sin querer queriendo (Foto: @carlos_kiko1 / @vaviriva)

El actor Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel como ‘Quico’ en El Chavo del 8, expresó su postura sobre la nueva docuserie de Max, titulada Chespirito: Sin querer queriendo.

Durante un encuentro con reporteros este 10 de junio, Villagrán manifestó que, aunque no ha visto el primer capítulo de la producción, desea que el proyecto tenga éxito. Sin embargo, advirtió que “se van a decir muchas mentiras” en la serie, que aborda la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños, creador del programa.

“Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como hubo la de Luis Miguel, y les deseo lo mejor”.

Villagrán, quien trabajó junto a Gómez Bolaños durante varios años, señaló que no puede emitir juicios definitivos sobre el contenido de la serie, ya que no ha tenido oportunidad de verla.

Villagrán destacó que, aunque no ha visto la serie, confía en el juicio del público para discernir la verdad (Foto: @hbolatam, Instagram)

A pesar de ello, expresó su confianza en el criterio del público para discernir la verdad. “Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Quico”, afirmó. También destacó su respeto hacia Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, y subrayó que no puede defenderse de lo que se diga en la serie. “Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, agregó.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse”.

En cuanto a la posibilidad de emprender acciones legales si se siente afectado por la representación que se haga de él en la serie, Villagrán descartó esta opción.

“No me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en la oficina”, declaró. Además, reveló que no fue contactado para participar en el proyecto, aunque aseguró que habría considerado cualquier propuesta si se le hubiera presentado.

El actor descartó emprender acciones legales sobre la docuserie, priorizando la felicidad por encima de conflictos judiciales (Foto: Facebook carlosvillagrankikooficial)

La relación de Villagrán con el resto del elenco de El Chavo del 8 también fue tema de conversación. Al ser cuestionado sobre su vínculo actual con María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Florinda Meza (Doña Florinda y Popis) y Édgar Vivar (Ñoño y el Señor Barriga), el actor indicó que no mantiene contacto con ellos.

“No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal”, comentó, explicando que las distancias geográficas también han influido en esta desconexión, ya que él reside en Houston, mientras que otros miembros del elenco viven en diferentes países.

“A veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala”.

Villagrán, quien actualmente tiene 81 años, recordó que dejó de interpretar al personaje de Quico hace mucho tiempo debido a su edad. Sobre Juan Lecanda, el actor que lo personifica en la docuserie, expresó que no tiene consejos que ofrecerle, pero le deseó éxito en su interpretación. “Hay que respetarlo y que él haga la parte que tiene que hacer”, señaló.

La relación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se fracturó por disputas legales sobre el personaje de Quico (Archivo)

La relación entre Villagrán y Gómez Bolaños estuvo marcada por tensiones que culminaron en una ruptura profesional. Según se detalla, el conflicto se originó por una disputa sobre los derechos del personaje de Quico y diferencias creativas.

Villagrán buscaba independizarse y continuar con el personaje fuera del programa, pero Gómez Bolaños, como creador y titular de los derechos, se opuso. Esto derivó en una confrontación legal que impidió a Villagrán usar el nombre ‘Quico’ en sus proyectos posteriores.