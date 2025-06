Podcaster de EEUU llama “sobrevalorada” a la comida mexicana y hasta los gringos lo critican en redes

Matt Walsh, un ultraderechista popular internet, se volvió blanco de la cancelación digital tras definir a la comida mexicana como “redundante y poco diversa”. (Foto: Matt Walsh, Facebook)

Matt Walsh, un comentarista político y presentador de pódcast de derecha, consideró idóneo criticar a la gastronomía mexicana en medio de la crisis social que vive la ciudad de Los Ángeles, California, a raíz una serie de redadas masivas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos puntos de la ciudad.

Matt Walsh arremetió contra la gastronomía mexicana en X. (Foto: @MattWalshBlog, X)

El origen de la controversia

La polémica comenzó con un duro tuit donde Matt Walsh respaldó las medidas promovidas por la administración del presidente Donald Trump, al cuestionar el impacto de la comunidad migrante en la economía estadounidense.

“Nos hablan constantemente de los maravillosos beneficios que los mexicanos trabajadores aportan a nuestro país. Y, sin embargo, México, con todos sus mexicanos, es un lugar de mier** disfuncional del que los mexicanos quieren escapar desesperadamente. Algo no cuadra aquí”.

En una publicación secundaria, rechazó las contribuciones de los migrantes, un argumento que durante años han promovido asociaciones civiles y gobiernos de Latinoamérica.

“Este es el patrón que se repite una y otra vez. Nos dicen que los inmigrantes son fundamentales para construir y mantener nuestro país. Y, sin embargo, estos inmigrantes aparentemente no pudieron construir ni mantener sus propios países, razón por la cual huyeron y vinieron aquí”.

Llama sobrevalorada a la gastronomía mexicana

Matt Walsh no solo centró sus críticas en el ámbito socioeconómico, sino que las extendió al rubro cultural, al reducir a la gastronomía mexicana como una variedad de tacos.

“Cada platillo mexicano es solo un taco con formas ligeramente diferentes. La gastronomía más redundante y menos diversa del planeta. Es hora de ser honestos al respecto”, escribió.

En medio del encono que generaron las redadas masivas del ICE en Los Ángeles, el tuit de Walsh alcanzó a 7 millones y medio de usuarios, y abrió un intenso debate donde las interacciones se inclinaron hacia severas críticas contra el estadounidense.

Curiosamente, muchas de las críticas que más respaldo obtuvieron fueron hechas por residentes, quienes sostuvieron que Matt Walsh hablaba a la ligera. “Dime que solo has comido versiones americanizadas de comida mexicana sin decírmelo, Matt”; “Está claro que no has comido comida mexicana: Pozole, menudo, memelas, tostadas, gringas, chiles rellenos y mucho más. Diversifica un poco los menús”, fueron algunos comentarios hechos por usuarios.

El tuit de Walsh abrió un intenso debate donde las interacciones se inclinaron hacia severas críticas contra el estadounidense. (Foto: @MattWalshBlog, X)

¿Quién es Matt Walsh?

Matt Walsh es un comentarista político estadounidense de derecha, autor y presentador de The Matt Walsh Show, un pódcast producido por The Daily Wire, medio fundado por Ben Shapiro. Su discurso ha generado intensas polémicas, sobre todo por sus posturas en temas de género.

Walsh inició su carrera en 2010 como conductor de radio en Delaware. En 2012 lanzó su propio sitio web y, tras la cancelación de su programa en WLAP Kentucky en 2013, se unió a Blaze Media. Desde 2017 forma parte del equipo de The Daily Wire, donde ha ganado notoriedad como una de las voces más radicales del conservadurismo estadounidense.

El comentarista ha escrito cuatro libros, entre ellos Johnny the Walrus, una obra infantil que generó controversia por comparar la identidad trans con “fingir ser una morsa”. En 2022 protagonizó el documental What Is a Woman?, donde cuestiona las bases de la identidad de género y critica a instituciones médicas que brindan atención a personas transgénero, especialmente menores.

Pese a su enfoque polarizante, Matt Walsh ha mantenido una presencia constante en medios conservadores, programas de radio y foros políticos en Estados Unidos, consolidándose como una figura influyente en el ala más dura del discurso antiwoke.