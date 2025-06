Belinda se lanza contra Gonzalo Hevia Baillère, heredero de Palacio de Hierro, tras presunto amorío: “Me engañaste” (RS)

Tras un largo periodo de ausencia en la producción de álbumes de estudio, Belinda ha regresado al panorama musical con un proyecto que marca un cambio significativo en su carrera. Sin embargo, otra indirecta a uno de sus ex novios, Gonzalo Hevia Baillère, ha llamado la atención de aquellos que siguen a la cantante.

Su nuevo álbum, titulado Indómita, representa una evolución en su estilo, alejándose del pop que la caracterizó durante años para adentrarse en géneros como los corridos tumbados y el trap. Este cambio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente por las letras de sus canciones, que parecen estar cargadas de referencias personales.

Entre los temas que componen Indómita, destaca Heterocromía, una canción que ha captado la atención del público por sus aparentes alusiones a una relación pasada de la cantante. La letra describe a un hombre millonario, clasista y proveniente de una familia de alta sociedad, con frases como:

“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”. Estas líneas han llevado a los fans a especular sobre la identidad del destinatario de la canción.

Belinda se olvida de tiraderas contra Nodal; va por Gonzalo Hevia Baillère

Aunque en el pasado se ha relacionado a Belinda con su exnovio Christian Nodal, las referencias en Heterocromía parecen apuntar a otra figura de su vida sentimental.

Las pistas señalan a Gonzalo Hevia Baillère, empresario y heredero de Palacio de Hierro, quien además posee la condición de heterocromía, una característica en la que los iris de los ojos tienen colores diferentes. La mención de un “palacio” en la canción ha reforzado esta teoría entre los seguidores de la cantante, quienes consideran que las coincidencias no son casuales.

El álbum Indómita comenzó a tomar forma hace varios meses con el lanzamiento de Cactus, el primer sencillo del proyecto. En su momento, esta canción también generó especulaciones por ser interpretada como una indirecta hacia Christian Nodal.

Sin embargo, con el estreno de Heterocromía, la atención se ha desviado hacia Gonzalo Hevia Baillère, quien fue vinculado sentimentalmente con Belinda en el pasado. Los fans están convencidos de que el tema no puede estar dedicado a nadie más.

La letra de Heterocromía no solo ha despertado curiosidad por sus posibles destinatarios, sino también por el tono directo y crítico que emplea. Frases como “Qué cinismo juzgándome a mí, cuando todo lo que decías era...” han sido interpretadas como una respuesta a experiencias personales de la cantante, lo que ha añadido un nivel de profundidad emocional al tema.

Quién es Gonzalo Hevia Baillères

Gonzalo Hevia Baillères, pertenece a la familia Baillères, que, según el último listado de Forbes, es la cuarta familia más rica de México. Según la revista estadounidense especializada en temas financieros, los Baillères poseen una fortuna que asciende a USD 6 mil 650 millones. Esto quiere decir que su fortuna solo es superada por tres empresarios: Carlos Slim Helú, quién posee USD 81 mil 200 millones; Germán Larrea, quien posee USD 30 mil 850 millones y Ricardo Salinas Pliego, quien cuenta con USD 12 mil 450 millones.

Al frente de la familia se encontraba el magnate Alberto Baillères, quien era una de las personas más ricas de México, pues hasta hace un año, el magnate contaba con una fortuna de más de USD 10 mil millones. Sin embargo, el pasado mes de febrero, murió a los 90 años de edad.