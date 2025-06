Mujeres con Bienestar Edomex 2025: cómo será el siguiente depósito del programa

Mujeres con Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno del Estado de México que busca seguir apoyando a la población más vulnerable (Gobierno del Edomex)

Mujeres con Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno del Estado de México que busca seguir apoyando a la población más vulnerable de la entidad.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Edomex y se enfoca en mujeres de 18 a 64 años de edad entregándoles un monto económico de 2 mil 500 pesos de manera bimestral. Cabe mencionar que el programa no solamente brinda un apoyo monetario, sino también otros beneficios como seguro de vida, asistencia psicológica, nutricional, legal o financiera, oferta académica en línea, entre otros más.

El programa está disponible en los 125 municipios del Edomex y se enfoca en mujeres de 18 a 64 años de edad

¿Cómo será el siguiente pago de Mujeres con Bienestar?

El siguiente pago de Mujeres con Bienestar será como habitualmente es, o sea de forma ordenada en cinco grupos diferentes que se dividen conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: Letras A a D

Grupo 2: Letras E a H

Grupo 3: Letras I a M

Grupo 4: Letras N a R

Grupo 5: Letras S a Z

A diferencia de otras iniciativas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario bimestral fijo. Además, hasta el momento las autoridades del programa no han dado a conocer las fechas oficiales del próximo depósito y las participantes no han reportado la entrega de este tercer pago.

Juan Carlos Romero, quien es titular de la dependencia, informó que el tercer pago de Mujeres con Bienestar estaba planeado para que iniciara a finales del mes de mayo, sin embargo, no ha sucedido así, por lo que se espera que los primeros depósitos comiencen en los próximos días.

Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de Juan Carlos Romero y de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, quienes son los canales oficiales del programa.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Existen varias formas para conocer si ya llegó el depósito de Mujeres con Bienestar, se puede consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx (iniciar sesión con correo electrónico y contraseña), la aplicación del programa, en WhatsApp enviando la palabra “Saldo” al número 525593372498 o en cajeros automáticos de cualquier banco (considera que se puede aplica comisión de acuerdo a cada banco).

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con su tarjeta y NIP.

En caso de tener alguna o aclaración sobre el programa, la Secretaría de Bienestar del Estado de México a puesto a disposición la línea telefónica 55 9370 0924.