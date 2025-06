Herly RG aclara su relación con Zahie Téllez en medio de rumores de que es su favorita en MasterChef Celebrity

Herly RG enfrenta críticas por presunto favoritismo en MasterChef Celebrity Generaciones debido a su amistad con Zahie Téllez (Archivo)

En medio de las acusaciones de favoritismo en el programa MasterChef Celebrity Generaciones, la influencer Herly RG ha respondido a los señalamientos que la vinculan como la “protegida” de la chef Zahie Téllez.

Estas acusaciones surgieron de comentarios realizados por el actor Plutarco Haza, quien afirmó que la relación entre ambas habría comenzado antes de las grabaciones del programa, lo que habría derivado en un trato preferencial hacia la participante.

Plutarco Haza, quien también forma parte del programa, señaló en un video difundido en redes sociales que Herly RG es la favorita de Zahie Téllez, argumentando que ambas tienen una amistad previa.

Según el actor, esta relación habría influido en la dinámica del concurso, comparándola con situaciones similares en temporadas anteriores. Además, Haza expresó que Herly lo ha atacado en varias ocasiones, refiriéndose a él como “el viejito villano”, aunque asegura que lo toma con humor.

Plutarco Haza expuso una serie de abusos presuntamente cometidos por la jueza Zahie Téllez en el programa MasterChef Celebrity México Crédito: @chismografo_mx, X

“He notado que Herly tanto en mi cara como en sus intervenciones siempre dice que yo soy el viejito villano, pero yo lo tomo con humor. No sé por qué empezó a atacar. No sé por qué o por quién tomó esa actitud, yo creo que porque ella es la favorita de Zahie, ellas sí son amigas, así como Jawy era el favorito en la temporada pasada”, dijo Haza.

Estas declaraciones se suman a las críticas que el actor ha hecho sobre el comportamiento de la chef, a quien acusó de maltratar a otros concursantes, llegando incluso a insultar a la actriz Andrea Noli durante una evaluación.

Por su parte, Herly RG, cuyo nombre real es Herlanlly Rodríguez, respondió a las críticas a través de sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta, la influencer utilizó un audio humorístico para desestimar los comentarios en su contra, acompañándolo con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Plutarco Haza.

Un tenso desencuentro con la actriz Andrea Noli puso a la jueza del reality de TV Azteca en la mira de la cancelación digital. (Infobae México / Jovani Pérez)

“Nada más para que quede bien claro, de aquí pa’ allá me la pelas, y de acá pa’ allá también. JAJAJAJAJAJAJAJAJA se van a atacar porque ellos sí me pueden tirar hate, pero yo no puedo contestar porque ya soy una red flag. Nos seguimos sintonizando en Master”.

En los comentarios de la publicación, Herly confirmó que existe una amistad con Zahie Téllez, revelando que la chef asistió a su boda en 2023, casi dos años antes de que iniciara la competencia.

Sin embargo, minimizó la relevancia de este hecho, señalando que otros invitados a su boda también participan en el programa y no por ello se les acusa de favoritismo.

“¿Y qué tenía que ver que haya ido a mi boda? Jajajajajaja también fue Dani (Valle) y no por eso no competiría con él”, dijo.

Herly RG confirma su amistad con Zahie Téllez pero niega que esta relación afecte los resultados de la competencia (Fotos: Instagram/@herlanlly_rg)

Las declaraciones de Herly han generado opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos defienden su permanencia en la competencia argumentando que se debe a su talento culinario, otros consideran que su relación con Zahie Téllez le otorga una ventaja injusta.

Incluso, algunos espectadores han pedido su expulsión del programa, alegando que su amistad con la chef compromete la imparcialidad del concurso.