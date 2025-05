¿E. Coli estás ahí? Tiktoker analiza tacos y revela presencia de bacterias peligrosas | Video

Tras 48 horas de incubación, los resultados fueron impactantes

Los tacos son uno de los platillos más representativos de México, tanto por su sabor como por su accesibilidad. Sin embargo, un video viral en TikTok ha puesto en duda la higiene con la que se preparan algunos de sus ingredientes, en especial las verduras.

Un joven, cuya identidad no ha sido revelada pero que ha acumulado millones de visualizaciones, decidió analizar científicamente la calidad sanitaria de la verdura utilizada en una taquería que vende tacos de carnitas. Desde el inicio del video, explica su inquietud: “Hoy me pregunté qué tan cochina está la verdura de los tacos de carnitas. Así que me vine a comprar dos tacos de surtida y pedí la verdura aparte”, señaló, dando pie a una investigación casera que generó gran controversia.

Posteriormente, el joven detalló su proceso de análisis: “Ya en el laboratorio vertí la verdura en un matraz y le agregué 100 mililitros de agua tridestilada, la cual es estéril. Después de eso, homogeneicé e inoculé dos medios de cultivo llamado agar sangre y agar macconkey”. Con ese método buscaba identificar la presencia de microorganismos patógenos comunes en alimentos mal higienizados.

Tras 48 horas de incubación, los resultados fueron impactantes. “Aunque con diversas morfologías, las de mayor tamaño captaron nuestra atención. Estas colonias levemente mucilaginosas corresponden a Klebsiella pneumoniae, una bacteria presente en heces. En conclusión, la higiene de las verduras en esta taquería fue deficiente. ¡Qué asco!”, exclamó el creador del video.

La presencia de Klebsiella pneumoniae no es un asunto menor. Esta bacteria es comúnmente encontrada en ambientes hospitalarios y puede causar infecciones respiratorias y urinarias, especialmente en personas inmunocomprometidas. Su aparición en alimentos implica una deficiente manipulación o limpieza, y en este caso, una posible contaminación fecal.

El video no tardó en viralizarse, acumulando más de un millón de vistas en cuestión de horas y generando un intenso debate en los comentarios. Algunos usuarios mostraron su preocupación: “Tengo la creencia de que en ningún lado la lavan bien”, mientras otros cuestionaron el procedimiento del autor: “Nada está estéril en tu técnica”. También hubo quienes sugirieron ampliar el análisis: “Ahora pruébalo en un McDonald’s. Yo trabajé en Burger King y apenas te tocabas la cara te mandaban a sanitizarte las manos... Pero he visto cosas”.

Más allá del revuelo, este caso abre un debate importante sobre la regulación y control sanitario en la comida callejera, especialmente en un país donde gran parte de la población consume alimentos en la vía pública. Si bien no todas las taquerías tienen malas prácticas, el video resalta la necesidad de exigir mayores estándares de higiene para evitar riesgos a la salud pública.