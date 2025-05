Las 6 claves para entender el caso del Grupo Fugitivo: la cronología, el presunto móvil y las dudas que persisten

Una presentación privada, una desaparición colectiva y un hallazgo que aún no convence a las familias: esto es lo que sabemos del caso. (Facebook: Grupo Fugitivo)

La desaparición y posterior hallazgo de cinco personas de Grupo Fugitivo provocó una ola de indignación que rápidamente rebasó las fronteras locales. La tragedia, ocurrida a finales de mayo en Reynosa, se ha convertido en un símbolo del riesgo que enfrentan músicos populares en regiones marcadas por la inseguridad. Las autoridades señalan a una célula del Cártel del Golfo como responsable de los hechos; mientras familiares de las víctimas insisten en que aún no se les ha confirmado la identidad de los cuerpos hallados.

¿Quiénes eran Grupo Fugitivo?

Grupo Fugitivo era una agrupación musical originaria de Reynosa, Tamaulipas, dedicada a interpretar baladas románticas, corridos y música norteña.

Qué se sabe del caso de Grupo Fugitivo. (Facebook: Grupo Fugitivo)

Sus integrantes eran jóvenes de entre 20 y 40 años que se presentaban en bares, fiestas privadas y escenarios locales. En redes sociales compartían sus presentaciones y versiones de temas conocidos, como Corazón Partido de Alejandro Sanz o Invítame de Marco Antonio Solís, así como corridos recientes como Por clave el fresa y Los dos de Reynosa, de Luis R. Conriquez.

El grupo estaba integrado por Francisco Xavier Vázquez Osorio (20 años), Víctor Manuel Garza Cervantes (21), José Francisco Morales Martínez (23) y Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40), además de su representante, Livan Edyberto Solís de la Rosa (27).

A ellos se sumaba Carlos González, vocalista principal, quien no fue reportado como desaparecido, pues el día de la desaparición se le hizo tarde y no logró salir a tiempo con sus compañeros hacia la presentación.

¿Cómo desaparecieron?

La noche del domingo 25 de mayo, los integrantes de Grupo Fugitivo se dirigían a una presentación privada en la colonia Riberas del Río, en Reynosa, Tamaulipas. Según confirmó la Fiscalía del estado, alrededor de las 22:00 horas, los cuatro músicos y su representante abordaron una camioneta GMC negra para cumplir con el compromiso laboral al que habían sido contratados.

Autoridades mexicanas trabajan en la zona donde, según medios locales, miembros del grupo musical mexicano Grupo Fugitivo fueron vistos por última vez antes de su desaparición, en Reynosa, México, el 27 de mayo de 2025. REUTERS/Stringer

Sin embargo, Carlos González, vocalista principal de la agrupación, no salió con ellos. De acuerdo con versiones difundidas por familiares a medios como Imagen Noticias y Milenio, se le hizo tarde y no alcanzó a reunirse con sus compañeros. Cuando llegó al punto de encuentro, el lugar ya estaba vacío. “Él fue después al lugar, pero ya no había nadie. Era solo un terreno baldío”, relató una familiar de las víctimas.

A la mañana siguiente, al no tener noticias, las familias comenzaron a buscarlos. Para el lunes 26 de mayo, colectivos como Amor por los Desaparecidos difundieron en redes sociales fichas de búsqueda de los cinco no localizados: los cuatro músicos y su representante.

Durante esos días, el caso comenzó a adquirir notoriedad. Amigos, familiares y colegas del gremio musical realizaron protestas y vigilias para exigir su localización. Las manifestaciones se dieron frente a la presidencia municipal de Reynosa y también en el puente internacional que conecta con la ciudad de Pharr, Texas.

El martes 27 de mayo, las autoridades localizaron la camioneta GMC negra en la que se trasladaban los integrantes de Grupo Fugitivo. El vehículo fue hallado abandonado en la colonia La Cañada, sin los logotipos que identificaban al grupo musical.

Un instrumento musical yace en el suelo durante una protesta de familiares y amigos del grupo musical mexicano Grupo Fugitivo, cuyos integrantes siguen desaparecidos, en Reynosa, México, el 27 de mayo de 2025. El instrumento tiene escritos: "¿Dónde están?" y "Todos somos fugitivos". REUTERS/Stringer

Ese mismo día, y a partir del análisis de videovigilancia del C5 y el rastreo de telefonía, la Fiscalía del estado logró establecer una ruta probable que llevó a los investigadores hasta un predio ubicado en la colonia Aquiles Serdán, al oriente de Reynosa.

El lugar —una zona de ladrilleras cercana al ejido Los Longoria, en la ribera del río Bravo— fue asegurado por fuerzas estatales y federales. En el sitio, las autoridades confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos, cuyas características coincidían con las de los desaparecidos.

Aunque el fiscal Irving Barrios Mojica señaló que existen “elementos que permiten presumir” que los restos correspondían a los integrantes del grupo, las familias reclamaron públicamente que no habían sido notificadas antes del anuncio, ni se les habían realizado pruebas genéticas para confirmar las identidades.

El lugar sigue bajo resguardo y continúa siendo procesado por peritos forenses, quienes buscan establecer el móvil y las circunstancias exactas del crimen.

¿Cómo fueron localizados los cuerpos?

Foto: Fiscalía de Tamaulipas

Durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal Irving Barrios Mojica, se informó que existen elementos que permiten presumir que ese fue el lugar donde los integrantes del grupo musical fueron asesinados. Barrios detalló que el espacio sigue siendo procesado por peritos forenses con el fin de establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias del crimen.

“El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo”, declaró.

¿Quién está detrás del crimen?

Durante la misma conferencia, el fiscal Barrios Mojica confirmó que las investigaciones apuntan a una célula del Cártel del Golfo, Los Metros, estarían detrás del crimen. Esta facción criminal tiene su zona de operación en Reynosa y ha sido señalada en diversas ocasiones por su participación en actos violentos.

"El Fayuka" es identificado como jefe de Los Metros en Reynosa. (X/@FuriaNegra77|Especial)

En el operativo realizado en el predio donde fueron hallados los cuerpos, las autoridades informaron la detención de nueve personas, quienes, según información de la Fiscalía, serían integrantes de “Los Metros”. También fueron aseguradas nueve armas de fuego y dos vehículos.

De acuerdo con versiones extraoficiales contadas por medios como Zeta Tijuana y N+, uno de los principales señalados es Ulises Raga Ortiz, alias “El Fayuka”, también conocido como “Metro 40” o “M-40”, presunto jefe regional de dicha célula criminal.

Raga habría sido entregado por su propia organización tras un presunto altercado con uno de los músicos, aparentemente motivado por celos relacionados con su pareja. Este posible móvil no ha sido confirmado oficialmente, pero ha cobrado relevancia en el desarrollo del caso.

Cabe señalar que, aunque trascendió su captura en medios locales, Ulises Raga aún no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, lo que genera incertidumbre sobre su estatus legal actual.

Además, según reveló la Fiscalía, se logró rastrear la ubicación del predio gracias a técnicas de inteligencia, como análisis telefónico y el uso de sistemas de videovigilancia del C5.

¿Qué dicen las familias de las víctimas?

Las madres de los cinco jóvenes desaparecidos aseguran que no han sido notificadas por las autoridades del hallazgo de sus hijos sin vida. Crédito: Facebook

Minutos después de que la Fiscalía de Tamaulipas ofreciera la conferencia en la que informó sobre el hallazgo de cinco cuerpos, familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo rechazaron públicamente la versión oficial.

A través de transmisiones en vivo y declaraciones a medios, cuestionaron por qué se hizo el anuncio sin haberles notificado directamente ni haberles realizado pruebas de ADN.

“Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. No saben si es él. No tienen mi ADN. No lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia”, reclamó la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio durante una transmisión en redes sociales.

La hermana de Livan Edyberto Solís de la Rosa, el representante de la agrupación, también expresó su inconformidad: “¿Por qué confirman algo que no nos han dicho a nosotros?”.

Además, los familiares señalaron que, incluso antes de la conferencia de prensa, intentaron comunicarse con la Fiscalía tras enterarse del hallazgo de los cuerpos por medios de comunicación, pero no recibieron respuesta. “Ni siquiera cuerpos nos han mostrado. No sabemos nada”, dijo una familiar de Nemesio Antonio Durán Rodríguez.

Ante la falta de pruebas periciales concluyentes y la falta de contacto con las autoridades, las familias insistieron en que el caso no puede considerarse cerrado. Hasta el momento, aseguran no haber recibido resultados de pruebas genéticas ni confirmación oficial por parte del Ministerio Público.

¿Qué dicen las familias de los detenidos?

Grupo Fugitivo. (Instagram)

Mientras la Fiscalía de Tamaulipas señala que nueve personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Golfo fueron detenidas por su posible implicación en el asesinato de los integrantes de Grupo Fugitivo, sus familias denuncian abusos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.

El jueves un grupo de mujeres y familiares de los detenidos acudió al ejido Los Longoria, donde las autoridades procesaban el predio en el que se localizaron los cuerpos. Allí exigieron a elementos del Ejército Mexicano que les informaran el paradero de sus familiares, ya que hasta ese momento no sabían oficialmente dónde se encontraban ni si estaban bajo custodia formal.

De acuerdo con sus testimonios —recabados por Milenio—, los hombres fueron detenidos por la mañana por elementos de la Fiscalía estatal, quienes habrían llegado en vehículos sin identificación oficial y sin mostrar órdenes de aprehensión. Las familias también denunciaron uso excesivo de la fuerza durante los arrestos.

Una de las mujeres relató que su esposo fue golpeado dentro de su vivienda y obligado a vestirse con uniforme táctico. “Mi esposo estaba encuerado, lo vistieron de soldado como ellos andan vestidos. A mí me metieron al baño y me pegaron, yo tenía a la niña en brazos”, narró.

Otra familiar contó que su sobrino fue detenido junto con su esposa, a quien amenazaron de muerte frente a sus hijos pequeños cuando salían rumbo a la escuela.

Las familias sostienen que los detenidos trabajan en talleres mecánicos o en las ladrilleras del ejido, y aseguran que no tienen relación con el crimen organizado. De los arrestados, al menos tres trabajaban en el lugar donde se encontraron los cuerpos, lo cual, según sus familias, no es suficiente para suponer una implicación directa en los hechos.

Hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni las autoridades federales han emitido una presentación oficial con los nombres de los detenidos, ni han informado públicamente sobre las pruebas que vinculen a estas personas con el caso.