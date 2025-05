Esta es la planta que te ayuda a regular el azúcar en la sangre y para la memoria

Imagen ilustrativa de la planta Salvia. (Pexels)

Actualmente el azúcar en la sangre es un problema a nivel mundial, según datos de la Federación Internacional de Diabetes, una de cada nueve personas entre 20 y 79 años la padece.

La salvia es una de las plantas que cuenta con propiedades hipoglucemiantes, lo que ayuda a la reducción del azúcar en la sangre.

Se ha estudiado que un té de salvia tiene efectos similares a la metformina un medicamento para la diabetes tipo 2, también mejora la sensibilidad a la insulina.

Diversos estudios han observado la ayuda de la salvia en las funciones cognitivas como la memoria a corto y largo plazo, así como la concentración y lo que se conoce como el estado de alerta mental.

Un estudio publicado en el “Journal of Ethnopharmacology” afirma que la salvia no cura el Alzheimer, pero ayuda a que la enfermedad no avance de manera progresiva al frenar la enzima que deteriora los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor importante en los procesos de memoria.

La salvia es conocida científicamente como Salvia officinalis. Foto: Getty Images

La Salvia cuenta con más propiedades que ayudan de manera natural, tienen efectos antibióticos, por lo cual es usada como antiséptico en heridas.

Es rica en antioxidantes, lo cual ayuda a la cicatrización así como a la salud cutánea, por ello es usada en algunos cosméticos.

Vigoriza y estimula el apetito, la salvia ayuda a combatir la debilidad muscular, así como la falta de energía, combate la astenia.

Se ha observado que ayuda como un relajante muscular al disminuir los niveles de estrés y contribuye a combatir el insomnio.

La planta también ayuda como un estimulante uterino, lo que favorece el flujo menstrual y con sus propiedades reduce el dolor de cólicos.

Se ha visto en un estudio publicado en el "Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics" que la salvia ayuda en la etapa de la menopausia, ayuda a regular la temperatura corporal lo que permite evitar los sofocos y sudores nocturnos.

La salvia tiene componentes que imitan la acción del estrógeno en el cuerpo, al regular los niveles hormonales.

Imagen ilustrativa de la Salvia (TúaSaude)

La salvia es aromática, sus hojas son gruesas y puede llegar a medir entre 20 y 70 centímetros de alto, crece en ambientes secos y soleados por lo cual es sencillo de mantener en casa.

Es una planta a la que le hace daño los ambientes que presentan inviernos muy rígidos.

Como ya se mencionó, la salvia es una planta aromática, por lo que se usa para la fabricación de perfumes, licores y se usa en la cocina como ingrediente de platillos.

La salvia puede encontrarse en distintas presentaciones, ya sea en té, infusiones, aceites, cápsulas, polvos y también en comprimidos.