En estos estados opera el Cártel del Golfo, señalado por la desaparición de músicos de Grupo Fugitivo

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que cinco cuerpos localizados sin vida pertenecerían a los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecidos desde el pasado domingo 25 de mayo en Reynosa.

De cuerdo con lo declarado por el fiscal del estado, Irving Barrios Mojica, las investigaciones permitieron establecer que los integrantes fueron trasladados a un predio en las inmediaciones de la colonia Alquiles Serdán, en el que presumiblemente fueron asesinados.

“Al momento, existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, detalló en conferencia de prensa.

En el lugar, las autoridades detuvieron a nueve personas, a quienes identificaron como integrantes de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo.

Cinco cuerpos fueron localizados este miércoles. (Fotos: Grupo Fugitivo, Facebook / @blogdelnarco, X)

A pesar de la confirmación de las autoridades, quienes minutos después de finalizar la conferencia de prensa emitieron un comunicado en el que detallaron que tras la localización de los cuerpos se realizarán análisis periciales para su identificación “a efecto de establecer si corresponden a las personas reportadas como no localizadas”, los familiares denunciaron que no les habían realizado pruebas de ADN para determinar la identidad de los jóvenes.

“Ellos con nosotros no se han manifestado, no nos han dicho nada, dicen que nuestros hijos están muertos, y no es cierto, no sabemos nada (…) Queremos saber por qué Fiscalía dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto", comentó una de las madres.

Ante estos hechos, se han detectado la presencia de al menos cuatro facciones pertenecientes al Cártel del Golfo operando en la zona norte del país, entre las que se encuentran Los Metros.

¿Dónde opera el Cártel del Golfo?

El bastión principal del Cártel del Golfo se encuentra en Tamaulipas. (Jesús Áviles | Infobae México)

El Cártel del Golfo tiene sus orígenes en los años 80, cuando Juan García Ábrego asumió el control del negocio del narcotráfico de su tío, Juan Nepomuceno Guerra, quien comenzó con la venta de licores y pequeñas cantidades de marihuana.

Con la llegada de García Ábrego al negocio, se incorporó el tráfico de cocaína a los negocios de la organización criminal, lo que aumentó considerablemente su poder.

Con el paso de los años, y tras la caída de Osiel Cárdenas Guillén en el año 2003, quien fue el encargado de conformar el brazo armado de Los Zetas, la organización se dispersó y formó facciones distintas como Los Escorpiones, Los Rojos, Los Metros y Las Panteras, quienes se encuentran principalmente en Tamaulipas.

De acuerdo con la organización Insight Crime, los bastiones del Cártel del Golfo se encuentran en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, al dividirse en facciones, algunos de estos grupos también se encuentran en zonas de San Luis Potosí y Nuevo León.