Familiares de Grupo Fugitivo aseguran no tener pruebas de ADN pese a confirmación de su asesinato

Cinco integrantes del Grupo Fugitivo, una banda de música norteña originaria de Reynosa, fueron reportados como desaparecidos. (Facebook: Grupo Fugitivo)

Familiares de los músicos desaparecidos de Grupo Fugitivo en Reynosa, Tamaulipas, aseguraron que no cuentan con pruebas de ADN que confirmen la identidad de los cinco cuerpos encontrados este miércoles 28 de mayo.

Estas declaraciones las realizaron mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmaba que los cinco integrantes desaparecidos fueron asesinados por integrantes de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo.

A través de redes sociales, los familiares de Víctor Manuel Garza, Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Edyberto Dolís y José Francisco Morales, detallaron que no habían sido notificadas por parte de las autoridades del hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, por lo que calificaron el informe como “falso”.

“Si fuera así con los primeros que se hubieran comunicado sería con cada uno de nosotros, que somos las familias de cada uno de ellos (…) Cuando nosotros sepamos que es verídico, ya confirmado, que nosotros estemos ahí, haremos un video”, comentó una de las allegadas de Víctor Manuel.

Este jueves la Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo de cinco cuerpos que corresponderían a los jóvenes de la agrupación desaparecidos el pasado domingo. (Fotos: Grupo Fugitivo, Facebook / @blogdelnarco, X)

Pese a que la Fiscalía informó que los cinco integrantes fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo, los familiares aseguraron que la información está confirmada y que no cuentan con pruebas de ADN.

“Ni siquiera tenemos pruebas de ADN de nuestros familiares para confirmarlo necesitamos tener pruebas para que Fiscalía diga que es verídico, y hasta ahorita no lo es”, dijo una de las madres.

Respecto a la rueda de prensa realizada por la Fiscalía, una de las mujeres aseguró que no habían sido notificadas por la misma a pesar de acompañarlos en cada búsqueda y encontrarse afuera de las instalaciones.

“Ellos con nosotros no se han manifestado, no nos han dicho nada, dicen que nuestros hijos están muertos, y no es cierto, no sabemos nada (…) Queremos saber por qué Fiscalía dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto", comentó una de las madres.

Las madres de los cinco jóvenes desaparecidos aseguran que no han sido notificadas por las autoridades del hallazgo de sus hijos sin vida. Crédito: Facebook

Una de las madres destacó que tampoco les fueron mostrados los cuerpos localizados por las autoridades, por lo que piden que las búsquedas continúen para dar con el paradero de sus hijos y familiares.

“Vamos a hacer lo que sea por encontrarlos, ni modo, no vamos a esperar sentadas aquí afuera, tenemos que buscarlos y encontrarlos vivos”, comentó una de las familiares, quien detalló que al momento de preguntar en la Fiscalía sobre los cinco desaparecidos les aseguraron que no sabían nada del caso.

Sin embargo, la Fiscalía Estatal detalló que por la desaparición de los jóvenes fueron detenidas nueve personas, quienes serían integrantes de una facción del Cártel del Golfo. Asimismo, al termino de la conferencia, aseguraron que los familiares serían notificados en breve.