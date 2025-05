Conoce al ajolote de arroyo de montaña y los lugares en lo que puedes encontrarlo

Recorrido guiado ajolotes. CRÉDITOS: SEDEMA

La Ciudad de México siempre tiene sorpresas para poder disfrutar de este fin de semana. Por eso te compartimos un plan que combina naturaleza, diversión y aprendizaje.Se trata de una propuesta de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), cuyo objetivo es que los visitantes conozcan al ajolote de arroyo de montaña, una especie emblemática dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

El Parque Nacional Desierto de los Leones, una de las 27 Áreas Protegidas que hay en la CDMX, será el anfitrión para que los visitantes puedan disfrutar de una caminata, una iniciativa que busca combinar la caminata y el conocimiento en un hermoso paisaje.No puedes perderte la oportunidad de conocer el ciclo de vida del ajolote de arroyo de montaña, los factores que amenazan su supervivencia así como las acciones que se están realizando para su conservación.

¿Dónde y cuándo se realizará?

Esta actividad se llevará a cabo el día 30 de mayo, a partir de las 10:00 horas a 12:30 horas.

La ubicación donde los visitantes deberán llegar es en el Centro de Conservación El Pantano, mismo que se encuentra dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones.

Estas son las razones para que conozcas al ajolote de arroyo

El ajolote de arroyo, símbolo de conservación, será el protagonista de una caminata educativa en el Desierto de los Leones. CRÉDITOS: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Si aún tienes dudas de ir a este evento, te compartimos algunos datos que hacen único al ajolote del arroyo, y así, termines de convencerte. Según la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), este animal tiene las siguientes características:

Rol ecológico: Es un indicador de la calidad del entorno natural y considerado como una especie sombrilla para la protección de ecosistemas.

Características físicas: Mide menos de 17 centímetros y pasa a la fase terrestre, convirtiéndose en salamandra.

Reproducción: Una vez al año produce una cantidad reducida de huevos.

Hábitat: Zonas serranas de la Ciudad de México, como el Ajusco y Lagunas de Zempoala.

Datos sobre el Desierto de los Leones

El Desierto de los Leones, hogar del ajolote, destaca por su rica fauna con decenas de mamíferos, aves y reptiles. Crédito: Wikipedia/Valeria González Padilla

No podemos perder de vista al hogar del ajolote del arroyo, por ello, dejamos para ti, información que quizás no conocías o ya no recordabas.

El Parque Nacional Desierto de los Leones es el más antiguo de la Ciudad de México, según Semarnat. “Su nombre proviene del monasterio carmelita que se encuentra en el corazón del bosque”.

Se encuentra ubicado entre las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, abarcando una extensa área, de la cual solo el 19% está abierta al público.

El clima es templado, con frecuentes nublados y lluvias durante el verano. Además cuenta con vegetación como son los abetos, fresnos y robles, y alberga una rica fauna, entre la que se cuentan siete especies de anfibios, nueve de reptiles, cerca de 30 mamíferos y más de 100 especies de aves.

Reconocida como la biosfera protegida más antigua de México, fue declarada reserva forestal en 1876 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada.