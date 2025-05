“Están planteando lo mismo que la derecha”, señala Sheinbaum sobre exigencias de maestros de CNTE

Para la presidenta varias de las formas en las que se han manifestado los docentes corresponden a una corriente contraria al Gobierno Federal. (Facebook Sección 9 Democrática CNTE)

Durante la conferencia matutina de este lunes, 26 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anticipó que está muy atenta a las movilizaciones y peticiones que tendrá la CNTE durante todo el día. Sin embargo, destacó que pese a que hay puntos de acuerdo entre ambas partes, algunas facciones incluso parece que trabajan con modelos de la derecha de México.

Tras ser cuestionada sobre las marchas que se harán en la Ciudad de México y las peticiones que han lanzado los maestros, la titular del Ejecutivo dejó en claro que no está en contra de ellos, pero existen algunas actitudes que considera innecesarias.

“Hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial?”.

En palabras de la mandataria, se deben separar los temas para evitar conflictos.

Imposible sostener el modelo anterior

Dentro de las demandas que han exigido los docentes se encuentra la eliminación de los planteamientos de la Ley del ISSSTE del 2007, sin embargo, para esta ocasión el magisterio también ha generado una serie de peticiones que, desde el punto de vista del Gobierno Federal, no son viables.

“Y la otra: ¿Qué es lo que están solicitando? La derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y la aprobación del 2019 de la modificación de la Reforma Educativa, ahora ya hay nuevas demandas. Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007, en este momento, representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”.

“Pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público. ¿Qué dicen algunos maestros de la CNTE? ‘Sí hay dinero, está en la deuda que le deben los estados del ISSSTE a la Federación’. Es cierto, los estados tienen deudas con el ISSSTE que no han pagado de hace muchos años, pero no es porque no quieran sino porque tienen problemas porque ellos también tienen maestros estatales “.

La presidenta de México reiteró su apoyo al magisterio. (Foto: Presidencia)

¿Qué busca el Gobierno Federal?

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, con los acuerdos que se han concretado desde la llegada de la 4T al poder se pretende beneficiar a todos los trabajadores de la educación, principalmente en el tema de las pensiones y cómo se perciben al finaliza su vida laboral.

“La modificación que se hizo, primero en el 2020, para reducir las comisiones de las afores y después, en el 2024, del fondo de pensiones del bienestar regresa un régimen solidario en una buena parte porque el Estado mexicano le garantiza al maestro y a la maestra que si gana el equivalente al salario medio del IMSS no se va a ir con menos pensión, se va a ir completo su salario”.

“¿Cómo era antes? Te ibas con menos de tu salario. Ahora se está garantizando con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que te vas con tu salario completo si ganas lo equivalente al salario medio del IMSS, ya no se te va a reducir, es decir, alrededor del 60% de los maestros. Es un régimen solidario que se creó para garantizar pensiones justas que es incluso mejor que regresar al del 2007”.

La presidenta insiste en que su gobierno apoya íntegramente a los profesores, sin embargo, durante las últimas manifestaciones han habido actitudes que no se alinean al modelo que espera entablar con el gremio. Esto, principalmente, la hace cuestionar cuál es la relación entre las peticiones para mejorar las condiciones de trabajo y más reciente llamado a boicotear las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el próximo primero de junio.

Asimismo, indicó que no está decuerdo en la forma en la que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han tomado las calles de la capital mexicana pues afectan a miles de mexicanos, violentando su libre tránsito.