¿Por qué algunas canciones nos hacen llorar?, lo que revela la ciencia sobre la música y el cerebro

Un estudio en neuropsiquiatría reveló que la música en tonos menores intensifica emociones vinculadas a la tristeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música tiene la capacidad de atravesar barreras lingüísticas y emocionales, y en ocasiones, conmover hasta el llanto. Algunas melodías tristes despiertan una mezcla de nostalgia y placer que resulta difícil de explicar sólo desde la experiencia personal. Sin embargo, la ciencia comenzó a estudiar este fenómeno con mayor profundidad, revelando cómo ciertas combinaciones de sonidos activan áreas específicas del cerebro vinculadas a las emociones, la memoria y la empatía.

Según el artículo “Efectos de la música sobre funciones cognitivas” publicado en la Revista de Neuropsiquiatría de Perú, cuando reproducimos alguna melodía el procesamiento se distribuye en diversos sistemas neuronales como elementos temporales (ritmo), melódicos (tono, timbre y melodía), memoria y respuesta emocional que funcionan de manera simultánea.

“Cuando escuchamos una canción, primero se realiza un análisis acústico a partir del cual cada uno de los módulos se encargará de unos componentes: la letra de la canción será analizada por el sistema de procesamiento del lenguaje y el componente musical será analizado por dos subsistemas: organización temporal y la organización del tono”, señala el estudio divulgado en 2017.

Las letras introspectivas logran conectar con las experiencias personales y recuerdos humanos más íntimos.

¿Qué efectos tiene la música triste en los humanos?

Más allá del entretenimiento, la música tiene un impacto directo en nuestras emociones y recuerdos. Según la Escuela Musical Armonía, en España, existen elementos musicales que están estrechamente relacionados con la tristeza.

“Los acordes menores suelen asociarse con sentimientos de tristeza o melancolía. Por ejemplo, Someone Like You de Adele utiliza progresiones melódicas que intensifican la nostalgia”, menciona la Escuela.

Además, las letras introspectivas, centradas en pérdidas o desamores, logran conectar con las experiencias personales de los oyentes, generando una respuesta emocional más profunda. La interpretación vocal también juega un papel clave, artistas como Billie Eilish o Sam Smith logran transmitir dolor de forma sutil pero poderosa mediante modulaciones vocales delicadas y expresivas.

El vínculo entre música y emoción también está mediado por la memoria. Una canción triste escuchada en un momento difícil puede convertirse en un detonante emocional, funcionando como una cápsula del tiempo que transporta al oyente a esa experiencia. Este fenómeno ayuda a explicar por qué una misma pieza puede conmover a unos y pasar desapercibida para otros.

“Cuando una canción nos hace llorar, el cuerpo libera prolactina, una hormona que nos ayuda a procesar el dolor. Además, algunas canciones pueden causar escalofríos, un fenómeno conocido como frisson”, se lee en el artículo.

Esta combinación de factores convierte a las melodías en un vehículo poderoso para canalizar emociones, conectar con experiencias pasadas y provocar respuestas tanto físicas como psicológicas.

El vínculo entre música y emoción resalta cómo melodías específicas despiertan nostalgia y consuelo.

¿Por qué nos gusta escuchar música triste?

Un estudio publicado en 2013 por la revista Frontiers in Psychology reveló los efectos de las canciones tristes en nuestro cerebro. La investigación analizó el fenómeno conocido como “tristeza dulce” o locus amoenus, una experiencia en la que se combinan la melancolía musical con sensaciones placenteras.

Para ello, se examinó la reacción de 44 individuos, entre músicos y no músicos, ante fragmentos interpretados en distintas tonalidades, cuidadosamente seleccionados y transpuestos para evitar asociaciones previas. “Evitamos seleccionar piezas musicales conocidas”, señalan el artículo realizado por académicos de la Universidad de Tokio, con el fin de reducir interferencias ligadas a recuerdos personales.

Los participantes, hombres y mujeres con una edad promedio de 25 años, fueron expuestos a extractos de obras de Glinka, Blumenfeld y Granados. La particularidad del experimento residió en comparar cómo cambia la percepción emocional al variar la tonalidad de una pieza (mayor o menor).

Las respuestas se midieron mediante 62 palabras y frases descriptivas, organizadas en cuatro grandes grupos: “emoción trágica”, “emoción intensificada”, “emoción romántica” y “emoción alegre”. Estas categorías surgieron tras un análisis factorial, que explicó el 62.83% de la varianza total en las respuestas emocionales.

“Cuando los participantes escucharon música triste, sintieron una emoción trágica, pero el grado en que realmente sintieron esta emoción fue menor que el que percibieron”, indica el estudio liderado por el académico Ai Kawakami.

En contraste, las sensaciones románticas y alegres fueron vividas con más frecuencia de lo que los oyentes reconocían conscientemente. Esta diferencia se observó en tres de los cuatro factores, lo que confirmó la primera hipótesis del estudio: la tristeza percibida en las melodías no equivale a una experiencia emocional negativa intensa.

Este hallazgo se alinea con observaciones previas sobre la ambivalencia emocional de la música triste. En lugar de ser una fuente exclusiva de malestar, puede despertar sentimientos complejos y agradables.

“Aunque la música en tono menor se consideraba más triste que la música en tono mayor, la primera se consideraba más agradable que la segunda” menciona el estudio. Así, las composiciones melancólicas no solo generan identificación emocional, sino también una experiencia estética gratificante, lo que explicaría por qué tantas personas recurren a estas melodías para acompañar momentos de introspección o consuelo emocional.