Día Contra la LGBTIfobia: entre avances y desafíos para la diversidad sexual y de género en México

En México, activistas y colectivos han hecho un llamado a actuar contra los crímenes de odio y la discriminación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El 17 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, no solo representa un recordatorio de los avances en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino también una oportunidad para visibilizar las alarmantes cifras de violencia y discriminación que persisten.

Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en México, hasta mayo de 2025, se han registrado 12 desapariciones forzadas y 13 asesinatos de personas LGBT+ motivados por prejuicios de género. Estas cifras, sin embargo, no reflejan la totalidad de los casos, ya que muchos no son denunciados o no se investigan adecuadamente, según activistas y colectivos.

De acuerdo con un informe emitido por Letra Ese, en 2024 se documentaron al menos 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género en México, lo que representa un incremento del 20% en comparación con los 66 casos registrados en 2023.

En los últimos tres años, se han contabilizado 233 homicidios, aunque se estima que la cifra real podría ser más del doble debido a la falta de registros oficiales y a la limitada cobertura mediática de estos crímenes.

México es el segundo país a nivel regional con mayor incidencia en transfeminicidios. Foto: (Archivo)

Entre las víctimas de 2024, 55 eran mujeres trans, lo que equivale al 68.8% del total, consolidando una tendencia de aumento en la violencia transfeminicida. En comparación, en 2023 se registraron 43 asesinatos de mujeres trans y en 2022 fueron 48.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que en México hay 5 millones de personas mayores de 15 años que se identifican como parte de la comunidad LGBTI+. De este total, 316 mil 258 personas se identifican como transgénero o transexuales, de las cuales 147 mil 914 son mujeres trans.

En cuanto a los hombres homosexuales, en 2024 se registraron 19 asesinatos, superando los 16 casos reportados en 2023. Según el INEGI, 1 millón 224 mil 823 personas mayores de 15 años en México se identifican como homosexuales o gays.

El Estado mexicano carece de un sistema oficial de registro que documente la violencia contra personas LGBT+, lo que dificulta el análisis de tendencias y patrones. Sin embargo, ante las crecientes demandas contra crímenes de odio, en 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el aumento de transfeminicidios en México, instando a las autoridades a investigar estos crímenes con perspectiva de género y enfoques interseccionales.

En un comunicado, la CIDH subrayó que la falta de investigaciones diligentes perpetúa la impunidad y constituye una grave violación de los derechos humanos.

Además de los homicidios, la violencia por prejuicio tiene otras manifestaciones alarmantes. Según datos presentados por la Fundación México Vivo, uno de cada tres personas LGBTIQ+ en México ha considerado el suicidio, una cifra que aumenta al 53% entre jóvenes, debido al rechazo familiar y el acoso escolar.

Asimismo, en 2023, una encuesta de The Trevor Project reveló que uno de cada tres personas LGBTIQ+ de entre 13 y 24 años intentó suicidarse, mientras que más del 50% de las personas de todas las edades reportaron haber considerado seriamente esta posibilidad.

Activistas y colectivos siguen luchando a favor de las diversidades sexuales y de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el 17 de mayo se conmemora con marchas, eventos culturales y actividades de sensibilización, destacando los avances en derechos como la legalización del matrimonio igualitario en varias entidades y la aprobación de leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Sin embargo, los retos persisten, especialmente en el combate a la violencia motivada por prejuicios. México es el segundo país de América Latina con mayor número de crímenes de odio, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para la comunidad LGBTIQ+.

En un esfuerzo por generar conciencia, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) y la Fundación México Vivo presentaron el cortometraje “Más que palabras”, dirigido por el cineasta catalán Gerard Mates. Según el director, la obra busca sensibilizar a quienes desconocen estas problemáticas sin recurrir al sensacionalismo.

Este tipo de iniciativas, junto con los llamados de organismos internacionales y el activismo local, buscan construir una sociedad más inclusiva y libre de violencia.