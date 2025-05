“No sé si está enamorada de mi papá”: Alexa Hoffman asegura que su hermana Daniela también es víctima de Héctor Parra

(Zurisaddai González/Infobae)

Alexa Hoffman volvió a generar controversia tras una nueva entrevista con Javier Ceriani publicada el 14 de mayo en su canal de YouTube.

Durante la charla, la joven reiteró que denunciará a Daniela Parra por presunta revictimización, y además hizo una declaración que ha causado fuerte impacto: aseguró que su hermana también fue víctima de Héctor Parra.

En medio de la disputa familiar y legal que ha mantenido a ambas hermanas enfrentadas ante la opinión pública, Alexa expuso lo que ella considera una presunta situación de manipulación continua.

Alexa Hoffman: “Mi hermana es la extensión de mi papá”

En un momento clave de la entrevista, Ceriani le preguntó directamente: “¿Sabes que Daniela Parra también fue víctima de Héctor Parra?”.

Alexa Hoffman acusó a su media hermana de revictimizarla durante el proceso legal que emprendió en 2020 contra su padre, Héctor Parra, por abuso sexual. (Fotos: @alexaa.hoffman, @dannaparra_, Instagram)

A lo que Alexa respondió con contundencia: “Sí, 100% y ni siquiera, o sea, sigue siendo hasta la fecha”.

La declaración dejó en claro que, desde su perspectiva, Daniela no solo habría sufrido en el pasado, sino que todavía estaría bajo un supuesto control de su padre, quien actualmente está privado de su libertad.

“La tiene súper manipulada. O sea, mi hermana es la… o sea, mi hermana es la extensión de mi papá. 100%”, agregó Alexa. Además, lanzó otra afirmación delicada: “También a Daniela ahorita ya le gustó el show y ganar dinero y pues todo lo que hemos visto”.

Sobre la relación que percibía entre padre e hija, Alexa añadió: “Efectivamente sí habían cosas muy raras. Se trataban de una forma muy rara, como novios, y hasta les daba risa cuando alguien les decía ‘Es que parecen novios’. Y ellos soñados de que les decían eso.”

Finalmente, expresó su desconcierto sobre el estado emocional de su hermana: “No sé en qué nivel, no sé si esté enamorada de mi papá, no tengo idea qué es lo que pasa por su cabeza, pero definitivamente no es una persona sana en ningún sentido.”

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué está pasando entre Daniela Parra y Alexa?

Estas declaraciones surgen apenas días después de que Alexa Hoffman anunciara públicamente que denunciará a su hermana Daniela por presunta revictimización.

En un video que publicó el 12 de mayo en sus redes sociales, explicó: “Daniela, al principio yo entendí y pensé que me estabas atacando por miedo a que se supiera tu propia historia. (…) Pero ya no. Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero”.

La joven acusó a su hermana de haberse convertido en “un tentáculo de nuestro depredador”, y de lucrar con el caso que mantiene en prisión a su padre, Héctor Parra, desde hace más de dos años.

Por su parte, Daniela ha respondido a través de redes sociales minimizando las acusaciones y señalando que detrás de las declaraciones de Alexa hay “cocowash que le andan manejando desde hace años”.