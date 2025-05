“Cocowash que le han manejado”: Daniela Parra responde a video donde Alexa Hoffman dice que la denunciará

Héctor Parra, Daniela Parra y Alexa Hoffman (Instagram)

Tras la publicación del video de Alexa Hoffman en el que anuncia que denunciará a su hermana Daniela Parra por aparente revictimización, la respuesta no tardó en llegar.

Daniela, hija también del actor Héctor Parra, reaccionó tanto en Instagram como en su cuenta de X (antes Twitter), donde dejó ver que no se siente intimidada por las declaraciones de su hermana.

¿Qué le respondió Daniela Parra a Alexa Hoffman?

En una historia de Instagram publicada el pasado 12 de mayo, Daniela aparece en un video corto comiendo un panecito con dulce de leche mientras lanza un mensaje aparentemente dirigido a Alexa:“Imagínate odiarme, quererme demandar y yo aquí bien agusto con mi panecito con dulce de leche que me mandó una seguidora hermosa.”

Daniela Parra compartió una historia en su perfil de Instagram donde minimiza los señalamientos hechos por su hermana. (Foto: @dannaparra, Instagram)

La respuesta más directa llegó desde su cuenta de X, donde Daniela escribió:“Lo único que confirmo con ese video... es el cocowash que le andan manejando desde hace años. Chanfle, ni modo.”

La joven también cuestionó la veracidad del testimonio de Alexa, insinuando que este se apoyaría solo en fragmentos convenientes del proceso legal.

“Oigan, además de enseñar las audiencias, también va a enseñar los peritajes de la Fiscalía dónde dicen que lo único que tiene son problemas por la separación de sus papás? o nuevamente van a sacar lo que les conviene?”

¿Qué dijo Alexa en su video?

El mensaje original de Alexa Hoffman, también publicado el 12 de mayo, incluyó fuertes declaraciones contra su hermana.

“Pero con lo que no contaba es que además de enfrentar ese proceso, me iba a tener que enfrentar con la revictimización, que no solo fue de los medios de comunicación, sino también ha sido de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador".

Alexa Hoffman reveló que interpuso una denuncia contra su hermana Daniela Parra, por presunta revictimización durante el proceso que emprendió contra su padre, Héctor parra, por presunto abuso. Crédito: @alexaa.hoffman, Instagram

Alexa aseguró haber guardado silencio por años para proteger a Daniela: “Todo este tiempo he decidido callarme para protegerte porque siempre la que ha protegido aquí soy yo… pero ya no.”

Además, dijo que llegó al límite:“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo.”

Daniela Parra asegura nunca haber dudado de la inocencia de su padre, Héctor “N”

El conflicto entre ambas hermanas, hijas del actor Héctor Parra, ha escalado públicamente desde que el actor fue condenado por abuso sexual y corrupción de menores.

Mientras Alexa sostiene la versión de los hechos que lo llevaron a prisión, Daniela ha defendido su inocencia y ha criticado el proceso legal y mediático.