Sentencian a “El Cepillín” en Guanajuato, jefe de plaza de Los Caballeros Templarios detenido en CDMX

Ariel “N”, un sujeto apodado El Cepillín fue condenado a 36 años y medio de cárcel luego de que fue hallado culpable del delito de secuestro agravado en contra de una víctima que falleció. Cabe destacar que dicho sujeto fue identificado como exjefe de plaza de un grupo criminal.

La sentencia en contra de Ariel “N” fue informada el 10 de mayo por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato. La institución detalló que el hombre recientemente condenado se desempeñaba como cabecilla de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, aunque no detalló el nombre de la organización delictiva.

"La evidencia presentada por la Fiscalía General del Estado, permitió demostrar ante un Tribunal de Justicia Penal la responsabilidad del acusado en el plagio de la víctima, quien lamentablemente falleció“, es parte del informe de la Fiscalía de Guanajuato.

De igual manera, deberá pagar una multa y la reparación del daño, lo que incluye el pago de lo que fue solicitado como rescate, sin dar más detalles de las cantidades.

De Ciudad de México a Guanajuato

Ariel “N” operaba en el municipio de Silao pero los registros periodísticos indican que dicho sujeto fue detenido a mediados de enero de 2012. En ese momento se trataba de uno de los hombres más buscados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), debido a su posible relación con homicidio calificado y secuestro agravado.

“Fue asegurado Ariel Pineda Jiménez, apodado ‘Cepillín‘, como resultado de un intenso trabajo de inteligencia naval, a través de una operación terrestre realizada en la delegación Xochimilco“, fue parte de lo informado en dicha ocasión por la Secretaría de Marina.

El arresto de dicho sujeto fue realizado en la zona de Xochimilco, específicamente en Tulyehualco. En dicha ocasión los agentes de seguridad realizaron revisiones en diversos domicilios, lo que derivó en el aseguramiento de El Cepillín, quien en ese momento operaba en Guanajuato.

