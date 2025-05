Emmanuel rompió en llanto al hablar sobre su esposa Mercedes Alemán en Juego de Voces 2025

Emmanuel y Alexander Acha le dedicaron una emotiva canción a Mercedes. (Captura de pantalla @emmanueloficial)

Durante la emisión del programa Juego de Voces 2025, transmitido el domingo 11 de mayo, el cantante Emmanuel protagonizó un emotivo momento al hablar de su esposa, Mercedes Alemán, quien enfrenta una enfermedad que ha afectado su salud. El episodio estuvo marcado por la conmoción y las lágrimas del artista, quien expresó su amor y dedicación hacia su pareja en un contexto profundamente personal.

Alexander Acha, hijo de Emmanuel, compartió un discurso cargado de sentimientos antes de interpretar una canción junto a su padre. El cantante reflexionó sobre el impacto que el matrimonio de sus padres ha tenido en su vida y destacó la fortaleza de su padre frente a la difícil situación que atraviesa su madre.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado... acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, expresó Alexander, quien también elogió a su padre como un ejemplo de esposo.

Mercedes sufre de una enfermedad degenerativa que no le permite hablar. (Captura de pantalla Las Estrellas)

Además Martinique envió un video dedicado a su padre. Como sorpresa adicional, Giovanna, otra de sus hijas, apareció en el escenario, sumándose al homenaje familiar.

El momento se tornó aún más emotivo cuando se proyectó una pintura de Mercedes Alemán en el escenario, lo que llevó a Emmanuel a dedicar unas palabras a su esposa.

Visiblemente conmovido, el cantante no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de su amor. Este gesto fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte del público presente.

“Yo tuve una vida un poco dura, perdí a mi madre cuando tenía 8 años. Y luego pasaron muchas cosas, a mi hermana, la siguiente la asesinaron. En la vida yo estaba como a puñetazos defendiéndome y entonces apareció ella”, comentó Emmanuel visiblemente conmovido.

Finalmente Manuel Mijares presentó un video donde apareció Mercedes quien a pesar de no poder hablar, envió señas cariñosas a su familia provocando que todos en el estudio rompieran en llanto.

Alexander elogió a su padre como un ejemplo de esposo. (Foto: Televisa)

La salud de Mercedes Alemán, ha sido motivo de especulación durante años debido a la falta de información concreta sobre su estado. Según reportó Telemundo, hace un tiempo, la familia ha mantenido en reserva los detalles sobre la enfermedad crónico-degenerativa que afecta a Alemán. Sin embargo, en una entrevista realizada a mediados de 2024, Alexander Acha, dijo lo siguiente.

“Pues no está muy bien de salud, pero ahí sigue, luchando, siempre con una sonrisa, con paz”.