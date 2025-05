El fruto seco rico en omg3 que ayuda a destapar las arterias y previene infartos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe un producto que puedes agregar a tu dieta que provocará un impacto benéfico en tu salud, incluso es más poderoso que el de muchos alimentos que se venden en el mercado. Se trata de la nuez pecana, un fruto seco que, además de ser sabroso, ayuda a limpiar las arterias y reduce el riesgo de sufrir un infarto.

Lo que hace especial a la nuez pecana es su alto contenido de ácidos grasos omega-3. Este tipo de grasa saludable, que también se encuentra en pescados como el salmón, es fundamental para cuidar el corazón. Ayuda a reducir la inflamación, mejora la circulación y evita que las arterias se tapen, lo que puede provocar problemas graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Episodio: ¿Por qué consumir omega 3?.

Un escudo natural para el corazón

Las nueces pecanas son pequeñas, pero están llenas de nutrientes. Contienen grasas saludables que ayudan a disminuir el colesterol malo y a subir el bueno. También aportan antioxidantes, magnesio y fibra, lo que mejora la salud del corazón y del cuerpo en general.

Estudios recientes señalan que comer pecanas con frecuencia puede ayudar a controlar los triglicéridos y la presión arterial. Además, mejoran la función de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de sangre y reduce el riesgo de enfermedades del corazón.

A diferencia de suplementos o productos procesados, este fruto seco ofrece beneficios reales de forma natural.

(Getty Images)

Más que un simple snack

La nuez pecana no solo sirve como colación entre comidas. Su sabor suave y su textura crujiente la hacen ideal para combinar con otros alimentos. Se puede agregar a ensaladas, yogures, panes, o incluso usar en postres o platillos salados.

También es una excelente opción para quienes no consumen pescado, ya que ofrece omega-3 de origen vegetal. No necesita refrigeración, no contiene metales pesados como el mercurio y es apta para dietas vegetarianas o veganas.

(Getty Images)

Poco conocida, pero muy completa

A pesar de sus beneficios, las nueces pecanas no son tan populares como las almendras o las nueces comunes. Sin embargo, su perfil nutricional es impresionante: aportan energía, cuidan el corazón, ayudan a controlar el azúcar en sangre y fortalecen el sistema inmunológico.

Además de omega-3, contienen vitamina E, zinc, y otros compuestos que combaten el envejecimiento celular y la inflamación. Son un apoyo natural para mantener el cuerpo sano por dentro y por fuera.

Comer mejor sin complicaciones

Incluir un pequeño puñado de pecanas en la dieta diaria puede marcar una gran diferencia. No se trata de hacer cambios extremos, sino de elegir alimentos que realmente aporten algo positivo al cuerpo.

En un tiempo donde muchas enfermedades están relacionadas con lo que comemos, tener este tipo de opciones a la mano puede ser clave. Y lo mejor es que no se necesita gastar de más ni seguir dietas complicadas.

Cómo conservar los frutos secos para que no pierdan sus propiedades organolépticas (Adobe Stock)

Naturales, accesibles y efectivas

Las nueces pecanas son fáciles de conseguir, se conservan bien por mucho tiempo y no requieren preparación. Solo basta con comerlas al natural, o incluirlas en recetas simples.

Por su sabor y beneficios, merecen más atención en nuestra alimentación diaria. Son una forma sencilla y deliciosa de cuidar el corazón sin necesidad de recurrir a medicamentos o productos caros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)