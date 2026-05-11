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Sheinbaum cree que Rocha Moya no será extraído de Sinaloa por Estados Unidos como El Mayo Zambada

La presidenta niega riesgo de un operativo de EEUU contra el gobernador de Sinaloa y denuncia difusión de propaganda

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

El fantasma de Ismael “El Mayo” Zambada llegó a la conferencia mañanera de este lunes. Periodistas cuestionaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum si su gobierno ve el riesgo de que Estados Unidos extraiga al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de la misma forma en que en julio de 2024 el histórico líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado a territorio estadounidense sin mediar proceso formal de extradición.

La respuesta de Sheinbaum fue breve y categórica: “No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir. Además, no creemos que vaya a ocurrir”.

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La presidenta asegura que permanece en Sinaloa

La declaración llegó en la misma conferencia en la que la mandataria confirmó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y arremetió contra lo que calificó como una campaña de propaganda y desinformación en torno al caso.

“Hay mucho, mucha propaganda, que es propaganda, no es información. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política”, señaló, al tiempo que anunció que el gobierno evalúa reforzar su “detector de mentiras” ante el volumen de información falsa que circula en redes sociales.

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Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podría ofrecer más detalles sobre la situación del exmandatario.

FILE PHOTO: Sinaloa governor Ruben Rocha speaks to the media during a press conference next to Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace, in Mexico City, Mexico, June 26, 2025. REUTERS/Luis Barron/File Photo
FILE PHOTO: Sinaloa governor Ruben Rocha speaks to the media during a press conference next to Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace, in Mexico City, Mexico, June 26, 2025. REUTERS/Luis Barron/File Photo

El antecedente que pone en contexto el temor

La comparación con El Mayo Zambada no es menor. En julio de 2024, Zambada —cofundador del Cártel de Sinaloa— fue trasladado a Estados Unidos en lo que el propio capo describió como un engaño y una emboscada tendida por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Aterrizó en Nuevo México sin que el gobierno mexicano tuviera conocimiento previo del operativo.

Ese episodio abrió una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y dejó en evidencia los límites de la soberanía nacional frente a las operaciones encubiertas de agencias estadounidenses.

Ahora, con Rocha Moya acusado por el Departamento de Justicia de EU por presuntos nexos con Los Chapitos y sin que Washington haya formalizado aún la solicitud de extradición, la pregunta sobre un posible operativo similar era inevitable.

Lo que no abordó la presidenta

Un día antes, el sábado, Sheinbaum había evitado pronunciarse sobre el ataque a balazos contra una antigua residenás de 10 años deshabitado. Su única respuesta fue: “Ya sacó un comunicadocia del gobernador con licencia en la colonia Las Quintas de Culiacán —inmueble que habitó cuando fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que lleva m la Secretaría de Seguridad de Sinaloa”.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde ya había aclarado que Estados Unidos aún no ha presentado las pruebas necesarias para formalizar la detención provisional, primer paso en cualquier proceso de extradición. Ese es, por ahora, el principal argumento legal con el que el gobierno mexicano sostiene que un escenario como el de El Mayo Zambada no se repetirá.

*Información en desarrollo

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