México

Pensión Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran su pago del lunes 11 al viernes 14 de mayo

Los depósitos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Los registros a las Pensiones Bienestar comenzarán en febrero (Gobierno de México)
Desde el lunes 4 de mayo comenzaron a distribuirse los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio. (Gobierno de México)

Desde el lunes 4 de mayo comenzaron a distribuirse los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio. Cabe señalar que la distribución de los recursos económicos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

El programa está disponible en las 32 entidades de todo el país y va dirigido a hombres y mujeres de 65 años en adelante. Este 2026, cada beneficiario recibe bimestralmente de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar un depósito de 6 mil 400 pesos.

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La meta de esta política es contribuir con un recurso monetario para que los adultos mayores tengan una vejez más digna y plena.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

¿Qué beneficiarios cobran la Pensión del Bienestar del lunes al viernes 14 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, los adultos mayores que cobran el pago de la Pensión del Bienestar del lunes 11 al viernes 14 de mayo son aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con G, H, I, J, K, L y M.

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  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

Formas de saber si ya llegó el depósito de la pensión

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos And oid o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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