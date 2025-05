Las románticas fotos de boda de Gustavo Adolfo Infante con su guapa esposa Verónica que casi nadie había visto

(De primera mano/captura de pantalla)

El conductor Gustavo Adolfo Infante sorprendió a su audiencia al abrir el baúl de los recuerdos y compartir, por primera vez, fotografías nunca antes vistas de su boda con Verónica Marisol Cuevas Martínez, con quien este año cumplirá 25 años de matrimonio.

Durante la transmisión del programa De Primera Mano del 2 de mayo, el periodista de espectáculos aprovechó el cumpleaños de su esposa para rendirle un emotivo homenaje público.

“Un día como hoy hace unos años, Vero nació y lo único que tengo para ella es amor y agradecimiento, han sido los 27 años —dos de novios y 25 de casados— más maravillosos e importantes de mi vida, porque ella es el pilar de la familia, la que nos mantiene unidos, nos regaña a todos, cuida a los demás, es la mamá, es mi amiga, esposa, amante y es la columna vertebral de la familia Infante Cuevas”, expresó visiblemente conmovido.

Así lucían Gustavo Adolfo y Verónica el día de su boda

Las imágenes difundidas revelan una faceta poco conocida del periodista: su versión más enamorada y juvenil. En las postales se ve a Gustavo Adolfo Infante con un impecable smoking negro, luciendo feliz al lado de su ahora esposa Verónica, quien aparece radiante con un vestido blanco, velo y el cabello bien acomodado.

Ambos se ven profundamente enamorados. En una de las fotos más entrañables, la pareja se da un beso que selló el inicio de su historia juntos.

Una historia de amor que empezó con una llamada y terminó en un “sí” eterno

En agosto de 2024, Gustavo Adolfo Infante compartió en Sale el Sol cómo conoció a Verónica, su ahora compañera de vida: “Fuimos a una comida en Polanco yo con Verónica, era de su compañía de trabajo en Radio Fórmula. Entonces Roberto le había dicho: ‘es el cumpleaños de un amigo guapísimo, 1.80, barba partida’, era yo”.

El famoso reveló que le pidió su número telefónico a Verónica, pero ella se negó a dárselo porque Infante tenía novia en aquel entonces.

“Le hablé a Roberto y le dije: ‘Dame el teléfono de esta chava, sí me lo dio, pero lo perdí’ y me lo dio. Le hablé por teléfono y empecé a invitarla a salir, no salía conmigo porque tenía novia, hasta que terminé con la novia que tenía, ella empezó a salir conmigo.”

Más adelante, el conductor narró con nervios cómo le propuso matrimonio en Ixtapan.

Gustavo Adolfo Infante, quien está casado con Gabriela Cuevas, fue involucrado en la polémica entre Luis Enrique Guzmán y su ex, Mayela Laguna. (Imagen Televisión / YouTube)

“Todo nervioso contraté un trío, llegaron dos, fuimos a un antro ahí por la playa ahí por la noche, es más romántico. Ella decía que se iba a rozar los pies, se iba a llenar de arena. Llegamos y había una mesa con una luz, nos sentamos y empezó a cantar ‘Si nos dejan’ y a la hora del postre llega un postre en forma de corazón, lo hace con el tenedor, era una caja dura. Le digo: ábrelo, ¿te quieres casar conmigo?, empezó a llorar y terminamos en el antro esa noche hasta las 6 de la mañana".

Hoy, tras casi tres décadas de amor, la historia de Gustavo y Verónica sigue conmoviendo por su sencillez, sinceridad y entrega. “Lo único que tengo para ella es amor y agradecimiento”, repitió Gustavo Adolfo el pasado viernes en De primera mano, como si el tiempo no hubiera pasado.