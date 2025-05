Gustavo Adolfo Infante se defiende de las acusaciones de Marco Chacón y advierte de supuestas pruebas en su contra

Gustavo Adolfo Infante advirtió de supuestas pruebas en contra de Marco Chacón. (El Minuto que cambió mi destino / @maribelguardia, Instagram)

Marco Chacón y Maribel Guardia fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México poco antes de salir del país previo a la celebración de cumpleaños de José Julián.

En su breve encuentro con la prensa, el matrimonio fue abordado con preguntas sobre el supuesto interés de Chacón por la herencia de Julián Figueroa.

Al igual que en ocasiones anteriores, el esposo de Guardia aseguró que no busca quedarse con los bienes del joven cantante, por lo que negó rotundamente haber falsificado la firma en el documento, como se ha especulado anteriormente.

Asimismo, explicó nuevamente que lo primero que se hizo tras la muerte de Julián Figueroa fue abrir un intestamentario, acción que corrió por cuenta de Imelda Garza Tuñón, su esposa.

Por protocolo, se realizó una búsqueda estatal y nacional, y fue entonces cuando se descubrió que Julián Figueroa sí había hecho un testamento.

Marco Chacón niega estar interesado en el testamento de Julián Figueroa. (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

“El abogado le dice al juez que hay una disposición testamentaria en donde se señala que José Julián es el único heredero y por lo tanto la albacea es la mamá”, compartió.

Debido a que Imelda y Maribel no quisieron ser albaceas, se consideró que la persona más prudente para adquirir esa responsabilidad era Chacón, quien aseguró que no tiene nada que ver con el documento, pues no es el beneficiario.

Gustavo Adolfo Infante advierte sobre supuestas pruebas en contra de Marco Chacón

Las palabras del esposo de Maribel Guardia no pasaron desapercibidas por los conductores de Sale el Sol, pues Gustavo Adolfo Infante arremetió contra el abogado y lo invitó a aclarar las inconsistencias que se han dicho sobre su intervención en la herencia de Julián Figueroa.

“Ese mismo personaje que dijo que yo soy la mano que mece la cuna, decía: ‘él, él, entonces él’”, dijo Chacón en referencia al presentador de El minuto que cambio mi destino.

Gustavo Adolfo Infante no se queda callado y así le responde a Marco Chacón. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante respondió: “Ya sé que el personaje que dice que es la mano que mece la cuna soy yo. Lo digo y me sostengo en lo dicho. Sí me gustaría, que el día que Marco Chacón, que es abogado, doctor en derecho y demas, quiera sentarse en una entrevista y platicar, que me diga por qué estaba él como beneficiario de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa”.

Asimismo, contradijo a Chacón al afirmar que la viuda de Julián Figueroa solo busca conseguir lo que es justo, y no está peleando contra su propio hijo. Sin embargo, lo invitó a sentarse juntos para así dejar de hablar mal de él.

“Sí creo que eres la mano que mece la cuna y tienes muchos intereses en este caso. Tú no dices mi nombre, yo sí digo él tuyo. Si quieres muestro en mi celular cuando me mandabas las cosas para que yo hablara mal de Imelda Garza Tuñón”, sentenció.