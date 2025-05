Alcalde de Ahome señalado por vínculos con El Mayo Zambada pide licencia para enfrentar proceso legal

Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, solicitó licencia al Cabildo para enfrentar un proceso legal en su contra por un presunto desvío millonario en su municipio. El político también ha sido señalado por tener vínculos con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra detenido en los Estados Unidos.

En un video compartido en sus redes sociales, el alcalde confirmó su decisión de solicitar licencia al cargo. En el mensaje explicó que su decisión tiene como propósito atender asuntos administrativos y el procedimiento penal iniciado por la Fiscalía General del estado de Sinaloa.

“Hoy quieren iniciar un proceso de desafuero desde el Congreso del Estado y lo digo con toda claridad: esto es una acción injusta, sin fundamento. Utilizando a la Fiscalía General del estado incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad. Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo a un liderazgo que ha crecido desde abajo”, dijo el alcalde en la grabación.

Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

Aseguró que Ahome es el municipio más tranquilo de Sinaloa y uno de los diez de todo México, reconocido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Tomé la decisión de tomar licencia a mi cargo como Presidente Municipal. Lo hago para estar en posibilidad de atender asuntos de carácter administrativos y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo”, indicó el alcalde que se dijo confiado en la ley, así como la fuerza de la razón.

El periodista Luis Chaparro reveló el 29 de abril que el verdadero motivo del desafuero es por sus presuntos nexos con Ismael El Mayo Zambada. En su reportaje, “La mano de El Mayo detrás del desafuero a Gerardo Vargas Landeros”, el comunicador explicó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue quien promovió esta acción legislativa.

“El Congreso sinaloense señala al actual alcalde del municipio de Ahome, Sinaloa de haber desviado más de 171 millones de pesos presuntamente erogados por el ficticio arrendamiento de 126 patrullas de la policía municipal. Pero el tema, que pareciera ya normalizado entre la clase política, va mucho más profundo”, indicó el periodista en su página Pie de Nota.

Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

Chaparro explica que fuentes del gobierno federal le mencionaron que la razón real del desafuero de Vargas Landeros es porque está relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya habría solicitado, según el comunicador, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su autorización para iniciar con el proceso tras recabar suficientes pruebas para acusarlo.

Chaparro aseguró que existen evidencias como grabaciones y una investigación abierta del gobierno de los Estados Unidos contra Landeros, mismas que fueron una advertencia para el gobierno de federal para no proteger al político o serían tomados como “aliados del Cártel de Sinaloa”.

“La investigación en contra de Vargas Landeros la quieren jugar como si fuera algo de la función pública para no levantar más vergüenzas entre los mismos morenitas,” dijo la fuente del gobierno federal a Pie de Nota.