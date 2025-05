Confirman sentencia contra Fofo Márquez por intento de feminicidio en Naucalpan; estos son los años que pasará en la cárcel

El video de la agresión hacia el 'influencer' fue difundido a través de redes sociales. (Infobae México | Jovani Pérez)

El Poder Judicial del Estado de México confirmó la sentencia contra el influencer Rodolfo “N” popularmente conocido como “Fofo” Márquez por haber intentado matar a una mujer por medio de golpes en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Estado de México.

Este hecho ocurrió en febrero del 2024 cuando la víctima y el creador de contenido estaban a punto de salir con sus vehículos, cuando de pronto el joven se alteró demasiado con la mujer de la tercera edad a quien golpeó con violencia, de acuerdo lo que fue captado por las cámaras de seguridad.

Fue tan grave la agresión que el juicio se llevó por intento de feminicidio y fue hasta apenas este jueves cuando el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, confirmó la responsabilidad hacia Rodolfo “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Se modifica el monto de la reparación del daño

El Tribunal explicó a través de un documento que la instancia decidió modificar el monto correspondiente a la reparación del daño material que deberá pagar Rodolfo; quedó en 36 mil 400 pesos para cubrir el tratamiento psicológico de la agredida.

¿Cuándo será la sentencia para Fofo Márquez?

La resolución señaló que las y los magistrados confirmaron la pena preventiva de libertad de 17 años y seis meses en prisión, al acreditar los hechos cometidos de la mujer que prefiere mantener reservada su identidad.

Otros conceptos como la reparación del daño moral, pérdidas económicas y daño emergente se calcularán más adelante, en la etapa de Ejecución Penal, como lo marca la ley.

Caso de Fofo Márquez ha tenido mucha atención pública

El caso ha generado mucha atención pública debido a los miles de seguidores que tiene el influencers y las actitudes extravagantes que había realizado previamente. Algunas personas, como su familia, han dicho que el caso tiene irregularidades y que su fama pudo haber influido en el castigo, también señalan que no fue un intento de feminicidio.

Sin embargo, el tribunal dejó claro que las pruebas eran suficientes y que el castigo corresponde a la gravedad del ataque.

Dictan sentencia a Fofo Márquez

Así se expresa el hermano de Fofo Márquez

“Vamos a hacer arder las redes sociales, seguramente todos recuerdan este caso, bueno, yo soy Rodrigo Márquez, hermano de Rodolfo Márquez. Voy a hacer este video porque quiero decir varias cosas al respecto de lo que está pasando con este tema en particular.

“Al parecer no se quiere hacer justicia, a mí me gustaría creer y seguir creyendo que México es un país honesto que no se aprovechan de casos mediáticos porque eso no fue feminicidio en grado de tentativa”.

