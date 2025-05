Conductores de ‘Ventaneando’ critican programas sociales: “Dinero para güevones que no trabajan”

Pati Chapoy y sus colaboradores en Ventaneando lanzaron una dura crítica a los programas sociales del oficialismo en medio de un intenso debate en torno a la Ley de Telecomunicaciones, iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha acaparado la atención pública tras señalamientos de asociaciones como R3D y Artículo 19 sobre sus potenciales riesgos contra la libertad de expresión.

El miércoles, Pati Chapoy y Pedro Sola hilvanaron el contexto actual con el caso de la actriz Kate del Castillo, quien en 2019 demandó al Estado Mexicano y exigió una indemnización de 60 millones de dólares por vincularla con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, tras un encuentro que derivó en un reportaje del actor Sean Penn sobre el exlíder del Cartel de Sinaloa publicado por Rolling Stone.

Pedro Sola aconsejó a la actriz desistir, al considerar que había pocas posibilidades de que obtuviera justicia. “Como están las cosas en México, yo mejor no le buscaba ruido al chicharrón, al cabo, ella vive feliz en Los Ángeles”, dijo el comunicador, quien reforzó su punto aludiendo el caso de Laureano Brizuela, cantante argentino quien desde hace décadas espera una indemnización del Servicio de Administración Tributaria tras ser exonerado por evasión fiscal.

En ese sentido, Pati Chapoy condujo la conversación hacia una reforma que permita a personas mayores de 70 años dejar de pagar impuestos. “Nos siguen quitando dinero a todos los contribuyentes. No entiendo por qué, si durante toda mi vida que he trabajado, el gobierno, el día de hoy, insiste en que tenga que pagar impuesto de mis ahorros que los he logrado, como tú (señala a Pedro Sola)”.

Conductores de Ventaneando lanzaron una dura crítica a los programas sociales. Crédito: Ventaneando, YouTube

La dura crítica de ‘Ventaneando’ a los programas sociales

Pedro Sola, quien días antes a través de X (antes Twitter) se pronunció porque solo personas que pagan impuestos pudieran votar, lamentó que adultos mayores cumplan con obligaciones fiscales, mientras sectores poblacionales jóvenes que no trabajan reciban apoyos del Estado: “En este país, desgraciadamente, se premia la flojera. A los que no trabajan se les da dinero... A los ninis, a los no sé qué, y se les fomenta la flojera”.

Pati Chapoy insistió en que personas mayores de 70 años deberían ser excluidas de pagar impuestos, por lo que urgió a diputados y senadores en trabajar en una reforma de ley, escenario que la presentadora Mónica Castañeda vislumbró como poco probable: “Están ocupados con lo de la censura de las leyes de comunicación”, externó.

Su crítica fue respaldada por Ricardo Manjarrez, quien volvió a poner los programas sociales al centro de la conversación: “Necesitan dinero para los güevones que no trabajan”, afirmó; “¿para qué? Si estiran la mano y les dan", argumentó Pedro Sola.

Pati Chapoy propuso crear una reforma que permita que personas mayores de 70 años dejen de pagar impuestos. (Foto: Ventaneando, YouTube)

Reacciones en redes sociales

El segmento fue compartido en el canal de YouTube de Ventaneando, donde surgieron opiniones divididas. “Sra. Patricia Chapoy y demás conductores, ustedes hablan desde el privilegio, pero no todos los habitantes de este país tienen esos privilegios”; “Gente privilegiada quejándose”.

Otros usuarios respaldaron las opiniones de los presentadores al alinearse con sus ideas: “Los integrantes de Ventaneando son libres de expresar su punto de vista respecto a la situación actual del país. Estoy de acuerdo con ellos”, escribió una usuaria.

El impacto de Ventaneando en un amplio segmento de la población hizo que las opiniones de sus conductores alimentara un debate que no pierde interés en redes sociales.