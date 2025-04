Sheinbaum niega que Ley de Telecomunicaciones busque censurar contenido en redes sociales: “Artículo puede eliminarse”

La presidenta Sheinbaum reconoció que el artículo sobre plataformas digitales debe modificarse. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en qué consiste la reforma que envió al Senado entorno a la Ley de Telecomunicaciones, luego de que ayer legisladores de la oposición acusaron que con uno de los artículos se busca censurar el contenido que se publique en redes sociales,

En su conferencia mañanera, la mandataria negó que con el artículo se busque censurar el contenido; sin embargo, reconoció que el párrafo en cuestión debe modificarse o incluso eliminarse.

“Hay mucha discusión sobre este tema, una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, donde se establece que la Agencia puede bajar las plataformas digitales, no tiene nada que ver con la censura por los contenidos, se está dando una atribución a la agencia vinculada.

“Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento de la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura, entones ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse, ese no es el objetivo de la ley, si crea confusión y se piensa que es para censura, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se elimine el artículo o se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, dijo en Palacio Nacional.

