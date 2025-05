Cronología del caso Lupita TikTok: qué le pasó a la bebé de la influencer y por qué el DIF podría intervenir

(Zurisaddai González/Infobae)

La influencer Lupita TikTok está en el centro de una polémica luego de que su bebé fuera hospitalizada de emergencia.

Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Capullos y esposa de Samuel García, habló sobre el caso en sus redes sociales y señaló que en el caso podría haber presunta negligencia y consumo de sustancias.

Aquí te presentamos la cronología del caso y lo que dice la ley.

¿Qué se sabe del caso de Lupita TikTok?

La influencer Guadalupe Villalobos, mejor conocida como Lupita TikTok, enfrenta una situación crítica tras la hospitalización de emergencia de su bebé recién nacida en Nuevo León.

El caso tomó notoriedad nacional cuando Mariana Rodríguez Cantú, presidenta del DIF Capullos anunció públicamente que la institución ya intervenía por un posible caso de negligencia parental.

(TikTok: @lupitatiktokmx)

A través de redes sociales, Mariana se posicionó al respecto.

“Cuando una bebé llega al hospital y hay algún tema de negligencia el DIF interviene y no es nada más cuestión de decir si o no ingresa a Capullos. Porque hay que tener toda una investigación detrás”, explicó y agregó:

“El día de hoy se citaron a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es que queremos quitar i no a la bebé. Hay un consumo de sustancias que no es aceptable”, declaró.

La presidenta de DIF Capullos en Nuevo León dijo que el instituto podría resguardar a la hija de la tiktoker, señalada de presunta negligencia parental. (Fotos: @marianardzcantu, @lupitatiktokmx, Instagram)

Cronología del caso Lupita TikTok

Antecedentes

Usuarios de redes sociales comienzan a expresar preocupación por el cuidado de la bebé de Lupita TikTok.

El DIF ya habría realizado una investigación al nacimiento de la menor, sin hallazgos de riesgo inminente.

Domingo 27 de abril

La bebé es internada de emergencia en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, presuntamente por deshidratación.

Se inicia una nueva investigación y seguimiento del caso.

Lunes 28 de abril

Mariana Rodríguez publica un video en Instagram detallando que la bebé podría ser llevada a Capullos.

Revela que el caso involucra un aparente ‘tema de consumo de sustancias’, lo que calificó como “inaceptable para una bebé recién nacida”.

Confirma que se citaron a los adultos responsables de la menor y se evalúa la posibilidad de otorgar la custodia temporal a familiares cercanos.

La presidenta del DIF Capullos señaló que es muy probable que la menor sea resguardada Crédito: IG/@marianardzcantu

Reacción de Lupita TikTok

Afirma que “es mentira” que le vayan a quitar a su hija.

Niega públicamente las acusaciones.

Replica mensajes pidiendo respeto y oraciones para su hija.

(Rs)

Reacción pública

Mariana Rodríguez recibe críticas por exponer el caso como “chisme” en redes sociales.

Se le acusa de revictimizar a la menor e incurrir en una posible violación a su derecho a la intimidad.

Defensores señalan que el objetivo es proteger a la bebé, no castigar a los padres.

Martes 29 de abril

Apoyo de Karely Ruiz

La modelo y amiga de Lupita TikTok pide no opinar sin conocer el fondo del caso.

Ofrece apoyo económico, incluso para hospitalización privada si fuera necesario.

(YT: Karely Ruiz)

Esposo de Lupita se pronuncia

Ricardo Medellín , padre de la bebé, publica un video donde señala al personal del hospital de haber cometido presunta negligencia médica.

Informa que la menor se encuentra grave.

Miércoles 30 de abril

Durante la madrugada, Ricardo Medellín , esposo de Lupita TikTok habla sobre la salud de su hija Karely.

El hombre informa que los médicos le realizarán estudios a la bebé y a partir de los resultados determinarán si la declaraban con muerte cerebral o no.

Se señala en redes al personal del Hospital Materno Infantil de Monterrey de presuntamente filtrar información sobre la hija de Lupita TikTok.

Lupita tiene un encuentro con los medios en la noche, dice que ya pudo ver a su bebé. "Ya está mejorando, se está recuperando de su salud. Estamos orando por ella todo el día y toda la noche”, dijo.