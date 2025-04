Acusan al personal del Hospital Materno Infantil de Monterrey de filtrar información sobre la hija de Lupita TikTok

(TikTok: @lupitatiktokmx)

Karely, hija de Lupita TikTok, fue hospitalizada de emergencia aproximadamente 10 días después de su nacimiento por causas hasta ahora desconocidas. Según los últimos reportes, el diagnóstico de la bebé recién nacida es reservado; sin embargo, trascendió que habría sido internada por síntomas de deshidratación y estaría delicada.

El mánager de la tiktoker realizó una transmisión en vivo en redes sociales desde afuera del hospital y en compañía de los padres de la menor.

Fue en ese espacio donde Ricardo Medellín (papá de la niña) compartió detalles sobre el estado de salud de su hija.

Ricardo Medellín es el padre de Karely Yamileth Crédito: Especial

“Qué triste, casi otra convulsión y ahí queda. Estábamos bien felices, no se lo deseo a nadie, muchas gracias (...) Hicimos las cosas bien, nadie tiene la culpa, desde que nos dimos cuenta de que tenía calentura la llevamos”, dijo.

Lamentablemente, horas más tarde él mismo dio a conocer que su bebé sería sometida a un estudio médico para determinar su actividad cerebral, pues existe el riesgo de que sea escasa o nula.

“Le iban a hacer un estudio, que son unas plaquitas que si las rayitas se quedan parejas, la van a dar ya como muerte cerebral. Van a ver si su cerebrito sigue funcionando. Si no salen resultados buenos, ya será muerte cerebral”, declaró para el Canal 6.

(Facebook Lupita TikTok)

Acusan al personal del Hospital Materno Infantil de Monterrey de filtrar información

Minutos antes de que Ricardo Medellín compartiera la actualización del estado de salud de su bebé, varios reporteros se acercaron al personal de seguridad del Hospital Materno Infantil de Monterrey para reclamar por la supuesta filtración de información de la bebé y fotos de Lupita TikTok dentro de las instalaciones.

“Se está filtrando información de adentro, eso no lo están respetando. Por qué nos exigen que nos salgamos y no exigen adentro que no se grabe... por qué permiten que las personas y las enfermeras graben adentro, eso no está bien. Hay videos de Lupita adentro”, reclamó una persona.

(Captura de pantalla Facebook Lupita TikTok)

Un reportero de Canal 6, mismo que entrevistó a Ricardo Medellín, pidió que se le brindara información a los padres de la menor y el personal se negó.

Cabe mencionar que Ricardo Medellín sí recibió una actualización, pero horas más tarde. Fue en ese encuentro con los médicos donde se enteró de la posibilidad de que su hija sufra muerte cerebral.

Hasta el momento, las autoridades del nosocomio no han compartido información al respecto.