Día de Star Wars en CDMX: eventos gratis, promos y todo lo que debes saber para vivir al máximo este 04 de mayo de 2025

¡Atención, jedis, siths y padawans de la capital! Se acerca una de las fechas más esperadas por la Fuerza… ¡el 4 de mayo! Y no, no es solo un día cualquiera.

Se trata del Día Internacional de Star Wars, una celebración galáctica donde miles de fans sacan sus sables de luz, se enfundan en túnicas y se sumergen en todo lo relacionado con la icónica saga de George Lucas.

Ya seas parte del Lado Oscuro o del luminoso, en la Ciudad de México habrá actividades, promociones, funciones especiales y hasta conciertos sinfónicos para rendirle tributo a la space opera más famosa del cine.

Así que si te sabes los diálogos de memoria, si hablas como Chewbacca o simplemente te encantan los lightsabers, esta guía es para ti.

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

Todo comenzó por una coincidencia fonética. En inglés, la famosa frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) suena muy similar a “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo esté contigo”). Esta divertida conexión fue aprovechada por los fans, que comenzaron a usar la fecha como excusa perfecta para celebrar su amor por la saga.

Aunque su origen no fue directamente de una galaxia muy, muy lejana, sí fue bastante peculiar: en 1979, el Partido Conservador británico usó esa frase en un anuncio para felicitar a Margaret Thatcher al asumir como Primera Ministra… y desde entonces, los seguidores de Star Wars hicieron suya la fecha.

Es por esto que el 4 de mayo es una jornada global de tributo al universo creado por George Lucas, reconocido por fans, estudios y marcas en todo el mundo.

Actividades, promos y objetos temáticos por el Día de Star Wars en CDMX 2025

Aquí te dejamos un hiperespacial recuento de todo lo que podrás hacer, ver o comprar este 4 de mayo en la Ciudad de México:

1. Cinépolis – Función especial de “La Venganza de los Sith”

Desde el 24 de abril, Cinépolis proyecta el Episodio III, donde vemos la caída de Anakin Skywalker y el nacimiento de Darth Vader. Ideal para revivir una de las entregas más intensas de la saga.

2. Concierto “Música Galáctica” en el Cenart

3 de mayo , funciones a las 13:30 y 17:00 horas .

Un evento sinfónico que llevará las bandas sonoras más icónicas de Star Wars al escenario.

Costo: $292.50 pesos.

3. Snackwarstlate – Cafetería temática en Tlatelolco

3 y 4 de mayo , proyecciones, promociones especiales y giveaway.

Ubicación: Lerdo 284, 9A, Tlatelolco .

El lugar está ambientado como un templo jedi (o cantina rebelde), y su menú también tiene nombres temáticos.

4. Star Wars Sinfónico – Teatro Ángela Peralta

Domingo 4 de mayo a las 18:00 h .

Un concierto para toda la familia que hará vibrar tu midi-chloriano interior.

Boletos desde $450 hasta $2,800 pesos.

5. Diablos Rojos – Días de Star Wars en el Estadio Harp Helú

2, 3 y 4 de mayo .

Habrá shows de drones, cosplay, fotos temáticas y degustaciones .

¡Llévate tu sable y tu gorra!

6. Star Wars Convention – Centro de Convenciones Churubusco

4 de mayo , de 11:00 a 17:00 h .

Dinámicas, concursos de cosplay, rifas y objetos de colección.

Ideal para tomarte fotos épicas y conocer a otros fans galácticos.

7. Leche temática de Star Wars

Si no tienes mucho tiempo, puedes arrancar el día con un desayuno temático, pues Lala lanzó envases temáticos para su leche entera y fresca. Por lo que podrás hacerte un cereal o acompañar tu pan con personajes como Grogu, Mandalorian, Yoda, Vader o Chewbacca.

8. Fan Fest Star Wars- Bodas temáticas

Este se realizará en el Salón Lux del Deportivo SME Coapa el próximo 3 de mayo y la entrada es gratuita. Podrás asistir de las 11:00 a 18:00 horas.

Habrá concursos de coslplay, zona de alimentos, regalos y bodas temáticas.

9. Maxirodada Star Wars

Esta se realizará el 4 de mayo, es gratuita y temática. Por lo que podrás adornar tu bici al estilo Star Wars y disfrazarte si es tu deseo.

Desde CDMX los puntos de partida serán desde Parque la Mexicana, Metrobús Chilpancingo, Torre Latino, Ángel de la Independencia, Perisur.

La ruta llegará hasta el Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli.

Ya sea viendo una peli, escuchando la música de John Williams en vivo, comiendo algo temático o ganando premios con tu disfraz, hay un plan perfecto esperándote en alguna galaxia no tan lejana. ¿Ya decidiste si irás como un Jedi, un Sith… o Grogu?