Tarde de Star Wars en el IPN: fecha, lugar, actividades y todo lo que debes saber

El Episodio III volverá a los cines de México. (Disney)

A pocos días del Día de Star Wars que se celebra cada 4 de mayo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se convertirá en el epicentro de una celebración galáctica en la Ciudad de México.

La institución educativa ha organizado una Tarde de Star Wars el 30 de abril con motivo del Día del Niño y como parte de los festejos por el 20º aniversario de la película Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith.

Esta película marcó un punto de inflexión en la narrativa al mostrar la caída de Anakin Skywalker y su transformación en Darth Vader, así como el fin de la República y el ascenso del Imperio Galáctico.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, promete actividades para los fanáticos de todas las edades, incluyendo un concurso de disfraces y la proyección gratuita de la icónica película, la cual será para el público en general.

El día de Star Wars surgió para homenajear la franquicia creada por George Lucas. nació como un juego de palabras en inglés entre la frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe) y “May the Fourth” (4 de mayo). Con el tiempo, esta fecha se ha consolidado como una tradición internacional que incluye homenajes, maratones de películas, cosplay y eventos especiales.

Actividades del IPN para la Tarde de Star Wars

(FB/IPN.Cultura)

El evento comenzará a las 16:00 horas e incluirá un concurso de disfraces dirigido exclusivamente a estudiantes del IPN.

Los interesados en participar deberán registrarse previamente enviando un correo a vinculacionddc@ipn.mx con su nombre completo, el personaje que representarán, su escuela y su número de boleta. Durante el concurso, los participantes tendrán que interpretar un diálogo de la saga para demostrar su conocimiento sobre el universo de Star Wars. El mejor disfraz será premiado con una sorpresa especial, aunque todos los concursantes recibirán algún tipo de reconocimiento.

La actividad principal de la tarde será la proyección gratuita de Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith, programada para las 18:00 horas. Esta función estará abierta al público en general, lo que permitirá que tanto estudiantes como familias y fanáticos de todas las edades disfruten de esta obra cinematográfica en un ambiente único.

El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la avenida Wilfrido Massieu s/n, esquina con avenida IPN, en la colonia Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero.