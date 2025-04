The Magic Numbers anuncia gira por México: fecha y ciudades para los 20 años de la banda indie británica

The Magic Numbers celebrará su 20º aniversario con conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México en octubre de 2025 (Ocesa)

The Magic Numbers, la banda británica de indie rock formada por dos pares de hermanos, ha anunciado su regreso a México como parte de una gira especial que conmemora dos décadas desde el lanzamiento de su álbum debut.

El grupo ofrecerá conciertos íntimos en tres ciudades del país: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, durante el mes de octubre de 2025.

El primer concierto tendrá lugar el 15 de octubre en el C4 House de Guadalajara, seguido por una presentación el 16 de octubre en el Foro Tims de Monterrey.

Finalmente, el 18 de octubre, la banda se presentará en el Auditorio BB de la Ciudad de México. Esta serie de eventos busca reconectar con su base de fans mexicana que es una de las más importantes para el grupo.

La gira conmemorativa recuerda el álbum debut de The Magic Numbers, nominado al Mercury Prize y con más de un millón de copias vendidas (Ocesa)

Una celebración de 20 años de música

La gira conmemorativa marca el vigésimo aniversario del lanzamiento de su álbum homónimo, publicado en 2005. Este disco, que fue nominado al prestigioso Mercury Prize y vendió más de un millón de copias a nivel mundial, consolidó a The Magic Numbers como una de las bandas más destacadas del indie británico de los años 2000.

Temas como Forever Lost, Love Me Like You y Love’s a Game se convirtieron en himnos de una generación, destacándose por sus armonías vocales y letras cargadas de emoción.

Esta gira no sólo es una celebración de su música, sino también un gesto de agradecimiento hacia sus seguidores, especialmente en México, donde cuentan con una sólida base de fans.

Según datos proporcionados, el país es el principal mercado de la banda en términos de audiencia, con 156 mil oyentes mensuales en Spotify y un notable interés en plataformas como YouTube, donde sus videos acumulan 140 mil vistas.

La banda The Magic Numbers durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Conciertos íntimos y un regreso a sus raíces

A diferencia de su última visita a México, cuando participaron en el Corona Capital 2024, esta vez los conciertos tendrán un formato más íntimo, permitiendo una conexión más cercana entre la banda y su público.

Esta decisión refleja el deseo del grupo de ofrecer una experiencia más personal y emocional, en línea con el espíritu de su música.

Además de su paso por México, la gira incluye presentaciones en Europa, destacando un concierto especial en The Forum de Londres, el lugar donde la banda dio sus primeros pasos hace dos décadas. Este regreso a sus raíces simboliza el cierre de un ciclo y la reafirmación de su legado en la escena musical.

El guitarrista y vocalista Romeo Stodart y Michele Stodart de la banda The Magic Numbers durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Preventa y detalles de los boletos

Los boletos para los conciertos en México estarán disponibles a través de una preventa exclusiva para clientes Banamex el próximo 29 de abril a las 11:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 30 de abril.

Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de los recintos o mediante la plataforma Ticketmaster.