Fernández Noroña impugnarán candidaturas que no son idóneas para el Poder Judicial

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ha sido punto de especulaciones al declarar que el órgano ha detectado candidaturas irregulares presuntamente vinculadas con infiltraciones criminales, lo que pondría en cuestión el requisito de idoneidad ante la próxima Elección Judicial.

Ante las irregularidades en la selección de magistrados, jueces y ministros, el titular adelantó que, la próxima semana presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demostrar que ciertos aspirantes seleccionados no cumplen con los lineamientos para contender por el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Entre sus señalamientos, el presidente acusó a la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE) como responsable de verificar si las candidaturas cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, entre ellos la inexistencia de antecedentes penales, tarea que consideró como insatisfactoria debido a los percances detectados.

Noroña apuesta por refutar candidaturas

Durante una intervención con medios, el senador aseguró que antes del 1 de junio buscará la eliminación de las candidaturas vinculadas a actividades delictivas, así como de aquellos aspirantes que no cumplan con el perfil de integridad necesario para integrar el sistema de justicia: “aún estamos a tiempo”.

“Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas”, resaltó.

Frente a los constantes ataques, Fernández Noroña sostuvo que estas medidas no respondían a un capricho, subrayando la importancia de excluir a esas personas para impedir su avance en el proceso electoral. En su justificación, el militante de Morena señaló que no es aceptable que compitan individuos que hayan defendido a narcotraficantes o que hayan otorgado amparos para facilitar su liberación de prisión.

Aunque los detalles fueron limitados, el presidente del Senado indicó que las candidaturas consideradas no idóneas no superan los veinte casos excepcionales. Y como autoridad de la Cámara Alta, se encargará de presentar las pruebas y elementos necesarios ante el TEPJF para que se realicen las evaluaciones correspondientes.

“Para que nos esperamos, si ya sabemos que hay personas que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa legitima preocupación de que haya gente que no es idónea (...) me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional”, aseveró.

En su declaración, Fernández Noroña explicó que no revelará ninguno de los nombres relacionados con los candidatos detectados, ya que podría interpretarse como una incitación a no votar por ellos, por lo que en su momento, se dará a conocer quiénes han sido impugnados.

A modo de conclusión, el titular añadió que las supuestas justificaciones por la presencia de los nombres en las boletas no es un impedimento para retirar una candidatura, aclarando que la persona dejará de ser elegible en las próximas elecciones.