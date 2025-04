Noroña reconoce posibles infiltraciones del narco en elección judicial pero deja responsabilidad al INE

El presidente del Senado entregó la semana pasada los listados con inconsistencias (@fernandeznorona)

A menos de mes y medio para la jornada de la elección judicial, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, reconoció que han detectado que algunos aspirantes a jueces y magistrados han sido defensores de narcotraficantes y por lo tanto no cumplen con el requisito de probidad.

Sin embargo, consideró que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) tomar las medidas necesarias y revisar si las candidaturas cumplen con los requisitos constitucionales, incluyendo la ausencia de antecedentes penales.

Después de que el Senado de la República avaló las candidaturas, el legislador de Morena apuntó que han detectado casos de abogados que están relacionados con algunos narcotraficantes y que ahora intentan acceder a un cargo público dentro del Poder Judicial, no obstante, descartó que esto ponga en riesgo el proceso electoral.

“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, me parece que sí hay algunos casos que debería“, apuntó el presidente del Senado a pregunta expresa de los reporteros.

El presidente Gerardo Fernández Noroña resaltó que la Cámara Alta no permitirá que se vulnere la soberanía | Foto: Senado de la República

El morenista confió en que el INE está a tiempo para blindar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemátic”, dijo Noroña.

Taddei responde a Noroña

Durante la presentación del proyecto “Conóceles, Práctica y Ubica”, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que la reforma establece de manera explícita que aquellos ciudadanos que aspiren a cargos públicos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluyendo la probidad.

Precisó que, aunque el Senado de la República ya ha realizado una primera revisión a través de los Comités de Evaluación de las candidaturas, el análisis no concluye ahí.

Añadió que, una vez definidos los resultados de las votaciones, la normativa estipula que corresponde al Senado y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidir si persiste algún incumplimiento de los requisitos establecidos.

“Este proceso no se basa en buenos deseos ni en preferencias personales, sino en la estricta aplicación de la ley”, señaló Taddei.

📑 #BoletínINE | Lanza INE plataforma “Conóceles, Practica y Ubica” para que la ciudadanía acceda a información de la #ElecciónJudicial https://t.co/wcThRXKrfj pic.twitter.com/EPAJXfIYgs — @INEMexico (@INEMexico) April 23, 2025

“Entiendo que el presidente del Senado estará de acuerdo, porque es lo que está en la reforma”, declaró Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al abordar las solicitudes sobre la revisión de candidaturas.

Con relación al planteamiento del senador Gerardo Fernández Noroña sobre la eliminación de candidaturas supuestamente vinculadas con la defensa del crimen organizado, Taddei subrayó que “más allá de lo que cada quien deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma”.