Cuándo se estrena en México ‘Merlina 2′ y qué pistas dejó su tráiler

En el adelanto liberado por Netflix, “Wednesday’ regresa a la Academia Nunca Más con un objetivo claro: resolver los atroces crímenes que no pudo impedir en el pasado. (Foto: @jennaortega, Instagram)

Netflix liberó un adelanto de la esperada segunda temporada de Merlina, uno de sus éxitos mundiales de 2022. La serie, protagonizada por Jenna Ortega, es un spin-off del clásico La familia Addams, adaptado para las nuevas generaciones.

Creada por los guionistas Alfred Gough y Miles Millar, y con la participación de Tim Burton como director y productor ejecutivo, el tráiler muestra a “Merlina Addams” (“Wednesday Addams” en su versión en inglés) regresando a la Academia Nunca Más, donde nuevos enigmas y delitos la llevarán a emprender una investigación que sacará a la luz oscuros secretos familiares.

¿Cuándo se estrena en México?

La segunda temporada se dividirá en dos partes, cuyas fechas de estreno están programadas para el segundo semestre de 2025. A través de un comunicado, Netflix anunció que la primera entrega se lanzará el 6 de agosto y el resto de los episodios estará disponible el 3 de septiembre, casi un mes después.

Hasta ahora, la plataforma de streaming no ha confirmado cuántos capítulos compondrán cada bloque. No obstante, donde sí ofreció pistas fue en el primer avance oficial de esta nueva entrega.

Jenna Ortega, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y más estrellas regresan nuevamente como los integrantes de la familia Addams. Tags:

Las claves que dejó el tráiler de <i>Merlina T2</i>

Después de los acontecimientos de la primera temporada, “Merlina” vuelve a la Academia Nunca Más dispuesta a resolver los cabos sueltos del pasado reciente, cuando la maestra “Marilyn Thornhill” (Christina Ricci) y un grupo de estudiantes estuvo a punto de destruir la institución.

A su retorno, “Merlina” se reencuentra con su compañera de cuarto, “Enid Sinclair” (Emma Myers), cuya efervescente personalidad continúa contrastando con la suya. La licántropa será una figura clave en los esfuerzos por descifrar sus visiones y los nuevos misterios que han surgido dentro del colegio.

Entre recuerdos tormentosos de “Tyler Galpin”, los sucesos en la academia parecen arrastrar a “Merlina” a un caos personal: el oscuro pasado de su linaje.

Sin rastro de Percy Hynes White

Merlina 2 trae de regreso a la mayoría de los personajes que sobrevivieron al siniestro plan de la señorita “Thornhill”, con excepción de “Xavier Thorpe”, interpretado por Percy Hynes White, quien fue retirado del proyecto tras la difusión de acusaciones en su contra por acoso y abuso de menores.

En enero de 2023, surgieron en redes sociales testimonios de presuntas víctimas de Hynes White, quien fue señalado por organizar fiestas en las que supuestamente emborrachaba a menores de edad para abusar de ellos.

A través de un extenso mensaje citado por Variety, el actor negó las acusaciones: “Los rumores son falsos. No puedo aceptar la representación de mí como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Estos son el tipo de afirmaciones dañinas y sin fundamento que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy muy agradecido por todos los que me apoyaron y me ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe cesar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”, escribió en Instagram.

Pese a su ausencia, el adelanto de Merlina 2 ha posicionado nuevamente a la serie entre las tendencias de Netflix, donde el fandom cuenta los días para el tan esperado estreno de la primera parte de su segunda temporada.