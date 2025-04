Sheinbaum le rinde homenaje al papa Francisco en la Mañanera: ‘’Tenía un pensamiento muy progresista"

Sheinbaum subraya las críticas del pontífice al neoliberalismo y al consumismo. (Presidencia)

Durante la Conferencia del Pueblo del 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un video para recordar el legado del papa Francisco y las acciones que realizó para mantener la unión entre las personas, en la presentación se muestran imágenes de la vez que el pontífice visitó el país.

Sheinbaum destacó la importancia del pensamiento humanista del pontífice, quien mantenía cercanía con los pobres, los humildes y los olvidados, también destacó la labor del papa Francisco por “Hacer un llamado al mundo a hacer la paz”.

La mandataria también enfatizó la postura crítica del pontífice hacia el neoliberalismo y el consumismo, dos fenómenos que, según ella, forman parte de los valores que marcan su legado.

¿Claudia Sheinbaum viajará al Vaticano?

La presidenta Claudia Sheinbaum lamenta la muerte del papa Francisco y destaca su pensamiento humanista. REUTERS/Matteo Minnell

El funeral del papa Francisco, se llevará a cabo el próximo 26 de abril en el Vaticano, donde representantes político, religiosos y personas devotas viajarán a Roma para despedir al pontífice.

En la mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum informó que no asistirá al funeral y que en su lugar, viajará Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Un legado humanista

El funeral del papa Francisco se celebrará el 26 de abril en el Vaticano. (AP Photo/Luca Bruno, File)

“Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos” decía el pontífice, quien estaba apegado a los ideales jesuitas, a partir de estas creencias dio prioridad a las comunidades pobres y excluidas.

Además, el papa Francisco optó por vivir bajo humildad y austeridad, ya que rechazó los viajes en limusina, en su lugar viajaba en autobús con el resto de cardenales, también se negó a vivir en el Palacio Apostólico.

El líder religioso permitió que todos lo visitaran, en entrevista; durante una entrevista con Ricardo Lorenzetti para Infobae Argentina, le dijo: “¿sabe por qué me permito que todos los que lo desean se saquen fotos conmigo?, si hay una sola foto, tiene valor y pueden pensar que lo que hace esa persona me representa; peor si hay cientos de fotos, ya no tiene esa importancia."