MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el cuarto eliminado de la cocina más famosa

Una de las celebridades favoritas de la audiencia entregó su mandil ya que su platillo no convenció a los chefs. (Captura de pantalla @MasterChefMx)

El programa del domingo 20 de abril elevó el nivel de dificultad para los competidores. El cuarto episodio de MasterChef Celebrity Generaciones por primera vez en la historia del programa llevó a 11 participantes al temido reto de eliminación.

Dicha situación sin precedentes se produjo tras una serie de desafíos particularmente complejos que pusieron a prueba las habilidades culinarias de los famosos.

Los chefs encargados de evaluar a los concursantes decidieron no otorgar inmunidad a ninguno de los participantes, una decisión que generó tensiones entre los equipos. En lugar de salvar a algún integrante, los jueces dejaron en manos de los propios equipos la elección de quién subiría al balcón, asegurando su permanencia en la competencia.

Este giro inesperado provocó descontento, especialmente en el grupo conocido como La Nueva Generación, quiénes expresaron su inconformidad con la dinámica. Los que lograron subir al balcón fueron: Ofelia, Gaby, Anabel, Plutarco, Lylo y Les.

Por primera vez en el reality, compitieron en el reto de eliminación 11 de las celebridades. (@MasterChefMx)

Para el desafío final cocinaron, Majo, Rafa Polinesio, Isaías, Bobby Larios, Bárbara Torres, Andrea Noli, Luis Fer, Dani, Nicky, Herly y Carlos Quirarte. Finalmente la decisión quedó entre Bobby Larios y María José, ya que tuvieron las preparaciones que menos convencieron al panel de chefs. “¿Qué queremos aquí? ¿Alguien que tiene ganas pero toma malas decisiones? ¿O alguien que no tiene ganas?”, comentó el chef Herrera antes de dar a concoer el veredicto.

Desafortunadamente María José Magán se convirtió en la cuarta eliminada de la cocina más famosa de México. “Me siento triste, conmovida, agradecida... Tenía ganas de seguir en la competencia, de avanzar mucho más, pero la vida te pone a tomar decisiones. A veces por arriesgarte de más... te estrellas”, declaró la actriz.

“Fue un platillo que necesitaba más tiempo, no 40 minutos. Quería cocinar el relleno distinto, y no fue como me lo imaginé. Me confié de que yo si sabía hacer este platillo, pero no lo hago con tan poco tiempo”, explicó cuál habría sido la falla en el desafío.

Majo se despidió de la audiencia entre lágrimas, al punto que no logró articular más palabras en la entrevista tras su salida. “Yo me llevo en el corazón a toda la gente y todo lo que aprendí de la cocina”.

“No salieron las cosas como esperaba, como me lo había imaginado. Fue una experiencia increíble”, finalizó.

Majo se convirtió en la cuarta eliminada.(@MasterChefMx)

Participantes de MasterChef Celebrity México que siguen en la competencia

Ofelia Medina

Gaby Rivero

Anabel Ferreira

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

Lylo Fa

Isaías Espinoza - Chef en proceso

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly