La advertencia espiritual del Papa Francisco: ¿por qué el diablo no perdona a México?

El pontífice vinculó sucesos históricos y la influencia del mal en los desafíos que enfrenta el país (AFP)

En 2020, el Papa Francisco habló sobre varios temas importantes para México en una entrevista con la periodista Valentina Alazraki, transmitida por Televisa. Entre ellos, mencionó el narcotráfico, los feminicidios, la migración y los abusos cometidos por miembros de la Iglesia.

Durante la conversación, el pontífice también compartió su perspectiva sobre la violencia que afecta al país y su relación con la espiritualidad y la historia religiosa de México.

Según el Papa, el país enfrenta desafíos únicos que, en su opinión, podrían estar vinculados a una “bronca” especial del diablo hacia el país.

La Virgen de Guadalupe y el simbolismo espiritual de México

La Virgen de Guadalupe, clave en la identidad cultural y espiritual de México, según el pontífice (Cuartoscuro)

El Papa recordó declaraciones previas en las que señaló que México ha sido históricamente castigado por el diablo debido a la aparición de la Virgen de Guadalupe.

En sus palabras, esta manifestación mariana, que es un símbolo central de la fe católica en el país, habría provocado una reacción adversa del mal. “Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo”, afirmó el líder de la Iglesia católica.

Según él, la Virgen de Guadalupe está muy ligada a la identidad espiritual y cultural de México. Incluso aquellos que no son católicos o que se identifican como ateos en el país suelen sentirse vinculados a la figura de la Virgen. “Se sienten hijos de la que trajo al salvador, destruyó al demonio”, señaló.

En este contexto, el pontífice sugirió que esta conexión especial con la Virgen podría ser una de las razones por las que México ha enfrentado episodios de violencia y conflictos graves a lo largo de su historia.

En esa entrevista el papa también reflexionó sobre las persecuciones religiosas que han ocurrido en México, señalando que estas no se han dado con la misma intensidad en otros países de América Latina.

“Hay como una especial... esto no es teología, hablo como hombre de pueblo: como si el diablo le tuviera bronca a México. Porque si no, no se explican tantas cosas”, comentó.

“Por otro, lado México es un país de todo, es frontera en el sentido que es un paso de la América Latina hacia la América del Norte ¿no? Eso también influye mucho, cierto”, agregó.

La violencia, el narcotráfico y la solidaridad del pueblo mexicano

Solidaridad y fe, claves en el mensaje que dio el Papa para superar los retos sociales en México (ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

Durante la entrevista, el Papa Francisco abordó la problemática del narcotráfico en México, un tema que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Según el pontífice, la lucha contra este fenómeno no puede recaer únicamente en el gobierno, ya que responsabilizar a un solo sector sería una visión “infantil”. En su opinión, todos los actores de la sociedad deben asumir su parte de responsabilidad para enfrentar esta crisis.

“Yo sé que es difícil denunciar a un narcotraficante, porque le va la vida a uno, es duro, pero creo que todos en situaciones así, sea en México o no, tenemos que poner el hombro”, afirmó el Papa.

Asimismo, destacó que la solidaridad es una de las virtudes más grandes del pueblo mexicano, aunque lamentó que en algunos casos el sufrimiento de las víctimas no logre conmover a todos los sectores de la sociedad. “Hay gente que está bien y quizás la muerte de estos chicos no les llegó, les resbaló, dicen: ‘bueno, a mí no me tocó, gracias a Dios que no me tocó’”, expresó.