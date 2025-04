Norma Lazareno busca oportunidad cómica en Televisa a sus 85 años: “Basta de dramas”

Norma Lazareno busca regresar a la televisión a sus 85 años con proyectos innovadores (Foto: Twitter/@normalazarenomx)

Norma Lazareno ha expresado su deseo de regresar a la pantalla chica con proyectos innovadores.

A sus 85 años, la reconocida actriz del cine mexicano de los años 60, conocida por su participación en clásicos del cine de terror como Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, compartió recientemente que realizó un casting que podría marcar su regreso a la televisión.

Norma fue entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reveló detalles sobre sus planes y aspiraciones actuales.

En la breve conversación con el reportero Edén Dorantes, Lazareno comentó que está abierta a explorar nuevos géneros, incluyendo la comedia, un terreno que considera refrescante para su carrera.

“Acabo de hacer un casting y parece que todo va viento en popa”, declaró la actriz, quien también señaló que, aunque no ha tenido una presencia constante en la pantalla, se mantiene activa en el ámbito teatral.

Norma Lazareno, ícono del cine de terror mexicano, explora la posibilidad de incursionar en la comedia televisiva (Foto: Película "Hasta el viento tiene miedo"/YouTube Univisa)

“Estoy tan integrada al teatro que no me doy cuenta si pasan seis meses o un año que no hago televisión, porque siempre tengo trabajo, siempre tengo teatro, en México siempre hay giras por toda la República”, compartió.

“Estoy haciendo comedia en teatro, la gente me aplaude mucho, tengo dos años y medio con la obra Los huevos de mi madre y con teatro lleno”.

Nuevas metas: de los dramas al humor

Norma Lazareno expresó su interés por incursionar en la comedia, un género que considera necesario en estos tiempos. “Lo que quiero es hacer programas de risa como Vecinos. Ya basta de drama. Para drama ya tenemos muchos dramas.”, afirmó la actriz, refiriéndose a la popular serie de Televisa producida por Jorge Ortiz de Pinedo.

Según detalló, su enfoque actual está en seleccionar cuidadosamente los proyectos en los que participa, priorizando aquellos que le permitan explorar nuevas facetas de su carrera.

“Me la llevo con más calmita, ahora escojo las cosas muy bien y me espero con mucha calma”, dijo Norma Lazareno.

Aunque su presencia en la televisión ha sido limitada en los últimos años, Lazareno no ha dejado de trabajar. Recientemente, viajó a Villahermosa, Tabasco, donde ofreció una charla sobre su vida como figura pública y su experiencia en el mundo del espectáculo.

La actriz prioriza proyectos que le permitan descubrir nuevas facetas, como la comedia en televisión (Instagram)

Este tipo de actividades, según comentó, le permiten mantenerse conectada con su público y compartir anécdotas de su trayectoria.

“Fui a una plática con personas de un lugar muy popular en Villahermosa, me invitó el dueño, está invitando a figuras para hacer pláticas cotidianas, me encantó la experiencia y se come delicioso, y ya me voy a mi casa”.

Una carrera marcada por el cine de terror

Norma Lazareno es ampliamente reconocida como una de las figuras más destacadas del cine de terror mexicano, un género que le valió el título de “Reina del grito”.

Su capacidad para transmitir emociones intensas y su talento histriónico la convirtieron en un referente de este tipo de producciones durante las décadas de los 60 y 70.

Entre las películas más emblemáticas de su trayectoria se encuentran Hasta el viento tiene miedo (1968), La horripilante bestia humana (1969) y La muñeca perversa (1969).

La estrella del cine y teatro mexicano compartió detalles de su trayectoria en una charla en Villahermosa (Instagram)

Nacida el 5 de noviembre de 1939 en la Ciudad de México, Lazareno se formó en la escuela de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde desarrolló las habilidades que la llevaron a consolidarse como una de las actrices más versátiles de su generación.

Además de su trabajo en el cine, también ha participado en producciones teatrales y televisivas, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y estilos interpretativos.