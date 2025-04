Pati Chapoy hace un llamado a los cantantes de corridos: “Por qué no escriben sobre las consecuencias”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Las regulaciones estatales sobre los corridos que hacen apología a la violencia continúan dando de qué hablar. Tras el zafarrancho que se armó en un concierto que Luis R. Conriquez porque no interpretó este tipo de canciones pese a la petición del público, algunas personalidades del medio artístico nacional han compartido su opinión al respecto.

Tal es el caso de Pati Chapoy, quien aprovechó un espacio en Ventaneando para hacer un llamado a quienes han escrito música que hace apología a la violencia.

La periodista habló sobre la polémica de los corridos que hacen apología a la violencia YT: Ventaneando

“Los compositores que muy lamentablemente han escrito sobre ‘bondades’ que tienen estos personajes, por qué no lo hacen al revés, por qué no escriben en relación al problemón que se tiene, a las consecuencias que tienen este tipo de personajes por la vida que llevan, por qué no escriben lo que hay cuando consumen drogas, cuando se meten en el narcotráfico para que la gente también se alerte de que no es un juego, no es algo bonito, es algo terrible lo que estamos viviendo”, declaró.

Linet Puente no se quedó atrás y mencionó una medida gubernameltal que podría implementar la jefa de gobierno, Clara Brugada, para vitar que se escuche ese tipo por canciones en eventos musicales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

“Por eso la capital del país, es decir, la Ciudad de México, ya se sumó a esta iniciativa para evitar que se estén escuchando este tipo de canciones que hacen apología al delito”, dijo.

¿Qué pasa con los corridos en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso la estrategia ‘México Canta y Encanta’ con la intención de desarraigar la cultura de violencia en la música, principalmente en los corridos, pues es en ese subgénero de regional mexicano en donde se encuentran ese tipo de composiciones.

“Construir una cultura de paz, yo creo que es un trabajo también del gobierno a través de estos métodos creativos que involucren a los jóvenes y que creo que va a ser muy bueno; en este concurso se involucraron muchísimos productores que se fueron sumando”, declaró la mandataria en La Mañanera del 16 de abril.

Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 16 de abril. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Esta estrategia consiste en un concurso de música en donde jóvenes cantantes y compositores podrán exponer su talento.

La mandataria también aclaró que no están prohibidos los corridos, solo se está promoviendo componer y escuchar otro tipo de música que no haga apología a la violencia. Además, mencionó que la regulación de los corridos depende de los gobiernos locales.

“Es mejor seguir difundiendo y promoviendo una cultura de paz, y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por el contenido. Esa es nuestra posición, pero cada municipio y cada estado tiene sus propias atribuciones”, dijo.