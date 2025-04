Corren a Luis R. Conriquez del Palenque de Texcoco por no cantar corridos |Video

El cantante se presentó en el palenque el viernes 11 de abril. (TikTok)

Luis R. Conriquez eliminó los corridos de su repertorio musical horas antes de presentarse en el Palenque de Texcoco, lo que fue mal recibido por sus fans que ya contaban con boleto en mano y así se lo hicieron saber durante el show.

Los hechos ocurrieron el viernes 11 de abril en la Feria del Caballo Texcoco 2025. El cantante comenzó su presentación entre aplausos, pero terminó bañado en cerveza debido a la molestia generalizada que causó su decisión entre los asistentes.

“¡Corridos, corridos!”, coreó el público a medio concierto porque Conriquez no había interpretado ninguno.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

Debido a esta situación, él hizo una pausa para reiterar que no cantaría ninguna canción de ese subgénero de regional mexicano: “Me voy pa’ la casa, mejor. Ahorita me voy”.

Aunque Luis R. Conriquez intentó continuar con su show como lo tenía planeado, el público no se lo permitió. Y es que de un momento a otro el escenario se inundó con vasos de cerveza y otros objetos que los asistentes lanzaron molestos en contra del cantante, sus músicos y equipo de trabajo.

Fue entonces cuando Conriquez decidió abandonar el lugar mientras que su equipo intentaba detener a las personas que pretendían alcanzarlo.

Entre empujones y golpes, el staff salió del lugar sin desmontar su equipo de trabajo; el público tomó los instrumentos y los destruyó.

Hasta el momento, ni Luis R. Conriquez ni los organizadores de la Feria del Caballo Texcoco se han pronunciado al respecto; sin embargo, en redes sociales circulan varios videos del zafarrancho que se armó en el palenque.

¿Por qué Luis R. Conriquez ya no cantará corridos?

En los últimos meses, los corridos desataron un debate en redes sociales debido a que algunos hacen apología al delito, especialmente aquellos conocidos como Narcocorridos.

Aunque escuchar estos temas no está prohibido en el país, la polémica sí desencadenó estrategias gubernamentales. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso la iniciativa ‘México Canta’, con la intención de alejar a los jóvenes de adicciones y mensajes de apología al crimen.

Fue bajo este contexto que Luis R. Conriquez decidió retirar los corridos de su repertorio musical.

“Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante. Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes”, informó en redes.