Tiktoker estadounidense destaca que los niños de México tienen mejor vocabulario en inglés que los de EEUU | Video

La influencer estadounidense afirmó que los niños mexicanos usan un lenguaje más rico y articulado al hablar inglés, incluso desde edades tempranas. (Tiktok / @maryfredett)

La creadora de contenido María Fredette, conocida por su presencia en TikTok, generó debate en redes sociales luego de publicar un video en el que elogia la manera de expresarse de los niños en México en comparación con los de Estados Unidos. El clip, que supera las 300 mil reproducciones, ha captado la atención de usuarios de ambos países.

“¿Alguien me puede contestar una cosa? Es algo que yo noté viviendo en México y viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué los niños de México hablan mejor que los niños de Estados Unidos? “, planteó Fredette al inicio del video. Su observación, basada en experiencias personales, destaca que en México los menores son capaces de mantener conversaciones completas y con mayor madurez que sus pares estadounidenses.

“Hablo de que cuando yo hablo con un niño aquí en Estados Unidos, siento que hablan como si fueran bebés. Cuando yo hablo con los niños de México, pueden mantener una conversación“, explicó la influencer, quien ha residido en ambos países y comparó directamente la forma de comunicarse de los menores en ambos entornos.

María Fredette aseguró que los menores en México tienen mayor fluidez y capacidad para entablar conversaciones complejas en inglés que sus pares estadounidenses. (Tiktok / @maryfredett)

Fredette señaló que el contraste no se limita al lenguaje, sino también a la capacidad de atención y al uso del vocabulario. “Los niños aquí, su atención es tan corta y su vocabulario es muy poco comparado con un niño de México. Es que no sé cómo explicarlo, pero yo puedo mantener una conversación con un niño de la calle vendiendo dulces, que con un niño en una escuela aquí, misma edad, pero no hablan igual “, agregó.

En su mensaje, el tiktoker también cuestionó una creencia muy extendida en la sociedad estadounidense. " El niño de México siempre habla como si fuera adulto y nomás me quedo pensando por qué Estados Unidos siempre dice que somos el mejor país, que tenemos las mejores escuelas, pero yo siento que eso no es verdad. Bueno, yo sé que eso no es verdad “, dijo, haciendo referencia a su percepción del sistema educativo en su país de origen.

Fredette concluyó su video con una reflexión abierta, mostrando admiración por la crianza y el entorno educativo mexicano. " Digo todo eso porque yo creo que los niños aquí en Estados Unidos pueden aprender bastante de los niños de México. Y quisiera saber qué es lo que están enseñando a los niños en las escuelas de México, o en sus casas, ¿qué están enseñando a sus niños? Que hablan como si fueran adultos “, comentó. " Los adultos aquí hablan con sus niños como si fueran bebés, como ‘oh, one shoe’, y en México hablan como adultos “.

María Fredette comparó el dominio del idioma inglés entre menores de ambos países, asegurando que los mexicanos se expresan con mayor madurez y claridad. Crédito: TikTok / MaryFredette

Las declaraciones de María Fredette han generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios coincidieron con su punto de vista, otros defendieron el modelo educativo estadounidense. Sin embargo, el video continúa sumando visualizaciones y reacciones, abriendo un nuevo debate sobre las diferencias culturales y educativas entre México y Estados Unidos.