Santiago Taboada regalará boletos para concierto de Lady Gaga en CDMX; estos son los requisitos

Candidatos por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro

Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno del PAN, anunció que realizará un sorteo para regalar dos boletos para el concierto de la cantante estadounidense, Lady Gaga, que se realizará en el Estadio GNP, el 26 y 27 de abril.

En sus redes sociales, el panista aclaró que el sorteo no está ligado a la cantante ni a ninguna otra organización, pues solo busca compensar el compromiso que hizo como candidato al gobierno capitalino sobre realizar un concierto gratuito de Lady Gaga en el Zócalo y que no podrá cumplir por no haber ganado el cargo.

"El arte y el entretenimiento es un derecho en la #CDMX.Aunque, por ahora, no estoy al frente de la Jefatura de Gobierno para cumplirles el concierto que me pidieron en campaña, quiero obsequiar pases dobles para que puedan ir ver a @ladygaga en el Estadio GNP, que fue la artista que más pidieron aquella vez", escribió en su cuenta de X.

En la misma publicación indicó que el concurso se realizará a través de su cuenta de Instagram, donde publicó los requisitos para participar.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la convocatoria, el concurso está dirigido a personas mayores de 14 años y aclaró que solo se elegirá a un ganador, a quien se le dará un solo pase doble para el concierto del domingo 27 de abril.

“Términos y condiciones: Solo se entregará un (1) pase doble (2 boletos digitales) mediante transferencia a cuenta Ticketmaster para el concierto del 27 de abril 2025 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México”, se lee en la red social.

Los requisitos son:

Ser mayor de 14 años. En caso de ganar y ser menor de edad, acudir a reclamar el premio en compañía de madre, padre y/o tutor.

Seguir a @staboadam x en Instagram.

Comentar en la publicación del concurso, con fecha del 5 de abril , respondiendo a la pregunta: “¿Qué te gustaría cambiar de nuestro país?“.

Etiquetar a dos amigos en tu comentario.

Tener nacionalidad mexicana y contar con tus propios recursos para asistir al concierto en la Ciudad de México.

¿Cuándo se anunciará al ganador?

En la misma publicación, el panista señaló que el ganador será seleccionado al azar entre los comentarios del video.

“Este giveaway no está afiliado a Instagram ni a Lady Gaga: ¡Participa ya y prepárate para una experiencia épica!“, concluyó.

Taboada sorteará boletos para el concierto de Lady Gaga. | Instagram Santiago Taboada